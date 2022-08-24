Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровском крае завершили операцию по спасению людей с дрейфующих барж - РИА Новости, 24.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220824/barzhi-1811848295.html
В Хабаровском крае завершили операцию по спасению людей с дрейфующих барж
В Хабаровском крае завершили операцию по спасению людей с дрейфующих барж - РИА Новости, 24.08.2022
В Хабаровском крае завершили операцию по спасению людей с дрейфующих барж
Спасательная операция в Хабаровском крае, где четыре баржи с тягачами сорвало с якоря, благополучно завершена, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:21
2022-08-24T15:21
происшествия
хабаровский край
михаил дегтярев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105606/78/1056067851_0:299:3078:2030_1920x0_80_0_0_5421d110be7e74775a1662d8462a0fff.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спасательная операция в Хабаровском крае, где четыре баржи с тягачами сорвало с якоря, благополучно завершена, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.Ранее сообщалось, что в Николаевском районе Хабаровского края из-за волнения моря сорвало с якоря четыре баржи с тягачами. Две из них находились на севере Амурского лимана (ближе к Сахалинскому заливу), другие две – южнее, у берегов Сахалина. Всего на борту 124 человека."В Хабаровском крае завершилась спасательная операция. В Николаевском районе дрейфовали 4 баржи, которые сорвало с якорей. На них была организована переработка рыбы. Всего в беде оказалось 124 человека. Спасатели эвакуировали 38 человек с одной из барж. На судне сейчас остались специалисты, кто обеспечит его обратную буксировку. Остальные 3 баржи течением отнесло к берегам Сахалина. Люди сошли на берег. Опасность никому не угрожает", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что дальше собственники будут самостоятельно заниматься буксировкой судов, помощь им не требуется.
https://ria.ru/20220801/sudno-1806319617.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105606/78/1056067851_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5f2ae511743e0765b3b8535fb28d44e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, михаил дегтярев
Происшествия, Хабаровский край, Михаил Дегтярев
15:21 24.08.2022
 
В Хабаровском крае завершили операцию по спасению людей с дрейфующих барж

Губернатор Дегтярев сообщил о завершении операции по спасению людей с дрейфующих барж

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпасатели МЧС
Спасатели МЧС - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Спасатели МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спасательная операция в Хабаровском крае, где четыре баржи с тягачами сорвало с якоря, благополучно завершена, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.
Ранее сообщалось, что в Николаевском районе Хабаровского края из-за волнения моря сорвало с якоря четыре баржи с тягачами. Две из них находились на севере Амурского лимана (ближе к Сахалинскому заливу), другие две – южнее, у берегов Сахалина. Всего на борту 124 человека.
"В Хабаровском крае завершилась спасательная операция. В Николаевском районе дрейфовали 4 баржи, которые сорвало с якорей. На них была организована переработка рыбы. Всего в беде оказалось 124 человека. Спасатели эвакуировали 38 человек с одной из барж. На судне сейчас остались специалисты, кто обеспечит его обратную буксировку. Остальные 3 баржи течением отнесло к берегам Сахалина. Люди сошли на берег. Опасность никому не угрожает", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что дальше собственники будут самостоятельно заниматься буксировкой судов, помощь им не требуется.
Побережье Сахалина - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 09:07
На юге Сахалина рыболовное судно выбросило штормом на мель
 
ПроисшествияХабаровский крайМихаил Дегтярев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала