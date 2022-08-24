https://ria.ru/20220824/barzhi-1811848295.html
В Хабаровском крае завершили операцию по спасению людей с дрейфующих барж
В Хабаровском крае завершили операцию по спасению людей с дрейфующих барж - РИА Новости, 24.08.2022
В Хабаровском крае завершили операцию по спасению людей с дрейфующих барж
Спасательная операция в Хабаровском крае, где четыре баржи с тягачами сорвало с якоря, благополучно завершена, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T15:21
2022-08-24T15:21
2022-08-24T15:21
происшествия
хабаровский край
михаил дегтярев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спасательная операция в Хабаровском крае, где четыре баржи с тягачами сорвало с якоря, благополучно завершена, сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.Ранее сообщалось, что в Николаевском районе Хабаровского края из-за волнения моря сорвало с якоря четыре баржи с тягачами. Две из них находились на севере Амурского лимана (ближе к Сахалинскому заливу), другие две – южнее, у берегов Сахалина. Всего на борту 124 человека."В Хабаровском крае завершилась спасательная операция. В Николаевском районе дрейфовали 4 баржи, которые сорвало с якорей. На них была организована переработка рыбы. Всего в беде оказалось 124 человека. Спасатели эвакуировали 38 человек с одной из барж. На судне сейчас остались специалисты, кто обеспечит его обратную буксировку. Остальные 3 баржи течением отнесло к берегам Сахалина. Люди сошли на берег. Опасность никому не угрожает", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что дальше собственники будут самостоятельно заниматься буксировкой судов, помощь им не требуется.
https://ria.ru/20220801/sudno-1806319617.html
хабаровский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край, михаил дегтярев
Происшествия, Хабаровский край, Михаил Дегтярев
В Хабаровском крае завершили операцию по спасению людей с дрейфующих барж
Губернатор Дегтярев сообщил о завершении операции по спасению людей с дрейфующих барж
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Спасательная операция в Хабаровском крае, где четыре баржи с тягачами сорвало с якоря, благополучно завершена, сообщил
губернатор региона Михаил Дегтярев.
Ранее сообщалось, что в Николаевском районе Хабаровского края из-за волнения моря сорвало с якоря четыре баржи с тягачами. Две из них находились на севере Амурского лимана (ближе к Сахалинскому заливу), другие две – южнее, у берегов Сахалина. Всего на борту 124 человека.
"В Хабаровском крае завершилась спасательная операция. В Николаевском районе дрейфовали 4 баржи, которые сорвало с якорей. На них была организована переработка рыбы. Всего в беде оказалось 124 человека. Спасатели эвакуировали 38 человек с одной из барж. На судне сейчас остались специалисты, кто обеспечит его обратную буксировку. Остальные 3 баржи течением отнесло к берегам Сахалина. Люди сошли на берег. Опасность никому не угрожает", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что дальше собственники будут самостоятельно заниматься буксировкой судов, помощь им не требуется.