https://ria.ru/20220824/barzha-1811825377.html

Спасатели эвакуировали 38 человек с дрейфующей баржи в Хабаровском крае

Спасатели эвакуировали 38 человек с дрейфующей баржи в Хабаровском крае - РИА Новости, 24.08.2022

Спасатели эвакуировали 38 человек с дрейфующей баржи в Хабаровском крае

Спасатели завершили эвакуацию 38 людей с дрейфующей баржи на берег в Хабаровском крае, на судне остаются 16 членов экипажа на время его буксировки, рассказали... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T14:14

2022-08-24T14:14

2022-08-24T15:33

происшествия

николаевский район

хабаровский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спасатели завершили эвакуацию 38 людей с дрейфующей баржи на берег в Хабаровском крае, на судне остаются 16 членов экипажа на время его буксировки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 13.30 мск завершены работы по эвакуации людей с баржи, дрейфующей в Николаевском районе. С помощью спускового устройства спасатели подняли на борт и перевезли общим итогом 38 человек в поселок Озерпах", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что получивший травмы мужчина уже передан бригаде скорой помощи. Состояние остальных людей оценивается как удовлетворительное.Представитель ведомства добавил, что на барже остаются 16 членов экипажа, которые будут обеспечивать ее транспортировку во время буксировки.

https://ria.ru/20220824/barzhi-1811735377.html

николаевский район

хабаровский край

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Ольга Фомченкова

происшествия, николаевский район, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)