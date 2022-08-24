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Спасатели эвакуировали 38 человек с дрейфующей баржи в Хабаровском крае - РИА Новости, 24.08.2022
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Спасатели эвакуировали 38 человек с дрейфующей баржи в Хабаровском крае
Спасатели эвакуировали 38 человек с дрейфующей баржи в Хабаровском крае - РИА Новости, 24.08.2022
Спасатели эвакуировали 38 человек с дрейфующей баржи в Хабаровском крае
Спасатели завершили эвакуацию 38 людей с дрейфующей баржи на берег в Хабаровском крае, на судне остаются 16 членов экипажа на время его буксировки, рассказали... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T14:14
2022-08-24T15:33
происшествия
николаевский район
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спасатели завершили эвакуацию 38 людей с дрейфующей баржи на берег в Хабаровском крае, на судне остаются 16 членов экипажа на время его буксировки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 13.30 мск завершены работы по эвакуации людей с баржи, дрейфующей в Николаевском районе. С помощью спускового устройства спасатели подняли на борт и перевезли общим итогом 38 человек в поселок Озерпах", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что получивший травмы мужчина уже передан бригаде скорой помощи. Состояние остальных людей оценивается как удовлетворительное.Представитель ведомства добавил, что на барже остаются 16 членов экипажа, которые будут обеспечивать ее транспортировку во время буксировки.
https://ria.ru/20220824/barzhi-1811735377.html
николаевский район
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происшествия, николаевский район, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Николаевский район, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:14 24.08.2022 (обновлено: 15:33 24.08.2022)
 
Спасатели эвакуировали 38 человек с дрейфующей баржи в Хабаровском крае

МЧС сообщило об эвакуации 38 человек с дрейфующей баржи в Хабаровском крае

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВертолет МЧС
Вертолет МЧС - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вертолет МЧС . Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Спасатели завершили эвакуацию 38 людей с дрейфующей баржи на берег в Хабаровском крае, на судне остаются 16 членов экипажа на время его буксировки, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 13.30 мск завершены работы по эвакуации людей с баржи, дрейфующей в Николаевском районе. С помощью спускового устройства спасатели подняли на борт и перевезли общим итогом 38 человек в поселок Озерпах", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что получивший травмы мужчина уже передан бригаде скорой помощи. Состояние остальных людей оценивается как удовлетворительное.
Представитель ведомства добавил, что на барже остаются 16 членов экипажа, которые будут обеспечивать ее транспортировку во время буксировки.
Баржа с грузом металлолома - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
09:22
В МЧС уточнили, что с якоря в Хабаровском крае сорвало четыре баржи
 
ПроисшествияНиколаевский районХабаровский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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