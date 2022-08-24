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Шойгу: США пытаются расколоть архитектуру безопасности в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 24.08.2022
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Шойгу: США пытаются расколоть архитектуру безопасности в Юго-Восточной Азии
Шойгу: США пытаются расколоть архитектуру безопасности в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 24.08.2022
Шойгу: США пытаются расколоть архитектуру безопасности в Юго-Восточной Азии
США для обеспечения своей глобальной гегемонии пытаются расколоть в Юго-Восточной Азии (ЮВА) сложившуюся архитектуру безопасности, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T10:56
2022-08-24T10:56
в мире
юго-восточная азия
сергей шойгу
сша
нато
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ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. США для обеспечения своей глобальной гегемонии пытаются расколоть в Юго-Восточной Азии (ЮВА) сложившуюся архитектуру безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в среду."Что касается южного фланга нашей организации - Юго-Восточной Азии - то здесь также наблюдается комплекс сложных межгосударственных противоречий, формируются очаги напряжённости с трудно прогнозируемым сценарием развития событий. Для обеспечения глобальной гегемонии Вашингтон предпринимает попытки раскола региональной архитектуры безопасности", - сказал Шойгу.С этой целью, отметил он, создаются блоки военно-политической направленности, такие как: QUAD и AUKUS."Государства региона вовлекаются в сотрудничество с НАТО. По аналогии с Европой формируется фронт для сдерживания Китая. Целенаправленно обостряется так называемая тайваньская проблема, подогреваются территориальные споры в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях", - сказал Шойгу.По его словам, "безопасность в данном регионе может быть обеспечена только совместными усилиями с учётом интересов всех государств при центральной роли АСЕАН и других многосторонних механизмов взаимодействия".
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в мире, юго-восточная азия, сергей шойгу, сша, нато
В мире, Юго-Восточная Азия, Сергей Шойгу, США, НАТО
10:56 24.08.2022
 
Шойгу: США пытаются расколоть архитектуру безопасности в Юго-Восточной Азии

Шойгу: США ради гегемонии пытаются расколоть в Юго-Восточной Азии архитектуру безопасности

© AP Photo / Taiwan Presidential Office Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© AP Photo / Taiwan Presidential Office
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. США для обеспечения своей глобальной гегемонии пытаются расколоть в Юго-Восточной Азии (ЮВА) сложившуюся архитектуру безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в среду.
"Что касается южного фланга нашей организации - Юго-Восточной Азии - то здесь также наблюдается комплекс сложных межгосударственных противоречий, формируются очаги напряжённости с трудно прогнозируемым сценарием развития событий. Для обеспечения глобальной гегемонии Вашингтон предпринимает попытки раскола региональной архитектуры безопасности", - сказал Шойгу.
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С этой целью, отметил он, создаются блоки военно-политической направленности, такие как: QUAD и AUKUS.
"Государства региона вовлекаются в сотрудничество с НАТО. По аналогии с Европой формируется фронт для сдерживания Китая. Целенаправленно обостряется так называемая тайваньская проблема, подогреваются территориальные споры в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях", - сказал Шойгу.
По его словам, "безопасность в данном регионе может быть обеспечена только совместными усилиями с учётом интересов всех государств при центральной роли АСЕАН и других многосторонних механизмов взаимодействия".
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В миреЮго-Восточная АзияСергей ШойгуСШАНАТО
 
 
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