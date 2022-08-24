https://ria.ru/20220824/aziya-1811764131.html

Шойгу: США пытаются расколоть архитектуру безопасности в Юго-Восточной Азии

Шойгу: США пытаются расколоть архитектуру безопасности в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 24.08.2022

Шойгу: США пытаются расколоть архитектуру безопасности в Юго-Восточной Азии

США для обеспечения своей глобальной гегемонии пытаются расколоть в Юго-Восточной Азии (ЮВА) сложившуюся архитектуру безопасности, заявил министр обороны РФ... РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T10:56

2022-08-24T10:56

2022-08-24T10:56

в мире

юго-восточная азия

сергей шойгу

сша

нато

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ТАШКЕНТ, 24 авг - РИА Новости. США для обеспечения своей глобальной гегемонии пытаются расколоть в Юго-Восточной Азии (ЮВА) сложившуюся архитектуру безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в среду."Что касается южного фланга нашей организации - Юго-Восточной Азии - то здесь также наблюдается комплекс сложных межгосударственных противоречий, формируются очаги напряжённости с трудно прогнозируемым сценарием развития событий. Для обеспечения глобальной гегемонии Вашингтон предпринимает попытки раскола региональной архитектуры безопасности", - сказал Шойгу.С этой целью, отметил он, создаются блоки военно-политической направленности, такие как: QUAD и AUKUS."Государства региона вовлекаются в сотрудничество с НАТО. По аналогии с Европой формируется фронт для сдерживания Китая. Целенаправленно обостряется так называемая тайваньская проблема, подогреваются территориальные споры в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях", - сказал Шойгу.По его словам, "безопасность в данном регионе может быть обеспечена только совместными усилиями с учётом интересов всех государств при центральной роли АСЕАН и других многосторонних механизмов взаимодействия".

https://ria.ru/20220805/zapad-1807326067.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, юго-восточная азия, сергей шойгу, сша, нато