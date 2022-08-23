https://ria.ru/20220823/vykhodnye-1811465559.html

Опрос: треть россиян согласны на меньшую зарплату ради увеличения выходных

Опрос: треть россиян согласны на меньшую зарплату ради увеличения выходных - РИА Новости, 23.08.2022

Опрос: треть россиян согласны на меньшую зарплату ради увеличения выходных

Около трети россиян согласились бы на сокращение зарплаты ради того, чтобы им увеличили число выходных, при этом большинство не готовы ради этого пожертвовать... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T08:32

2022-08-23T08:32

2022-08-23T08:32

общество

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Около трети россиян согласились бы на сокращение зарплаты ради того, чтобы им увеличили число выходных, при этом большинство не готовы ради этого пожертвовать отпуском, следует из исследования сервиса "Работа.ру", которое есть у РИА Новости."Каждый пятый (21%) согласился бы на сокращение заработка менее чем на 10%, каждый десятый (10%) готов пожертвовать 10-20% заработной платы ради отдыха, незначительное количество респондентов (по 2%) рассмотрели бы вариант урезания доходов на 20-30% и более", - говорится в исследовании.Уменьшать заработную плату ради большего числа выходных не хотят более половины респондентов - 65%, добавили аналитики.При этом, большинству опрошенных (43%) достаточно двух выходных дней в неделю, а каждый третий (36%) хотел бы отдыхать три дня в неделю. Еще 15% для полноценного баланса работы и жизни нужно более трех выходных дней в неделю, а 6% считают, что для полноценного отдыха им достаточно одного выходного.Также большинство (74%) россиян ради увеличения числа выходных дней не готовы пожертвовать отпуском. "Еще 23% готовы пожертвовать несколькими днями отпуска, 3% согласились бы сократить отпуск на несколько недель", - отмечается в исследовании.Исследование проводилось на основании опроса, который прошел в августе 2022 года среди 3800 экономически активных совершеннолетних жителей всех регионов России.

https://ria.ru/20220617/chetyrekhdnevka-1795953073.html

https://ria.ru/20220730/otpusk-1806008234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, четырехдневная рабочая неделя