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День поминовения и скорби в Волгограде

День поминовения и скорби в Волгограде - РИА Новости, 23.08.2022

День поминовения и скорби в Волгограде

Поражение под Москвой во время Великой Отечественной войны (1941-1945) заставило Гитлера в начале 1942 года искать новые подходы в стратегическом планировании... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T02:19

2022-08-23T02:19

2022-08-23T02:19

справки

сталинград

волгоград

великая отечественная война (1941-1945)

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Поражение под Москвой во время Великой Отечественной войны (1941-1945) заставило Гитлера в начале 1942 года искать новые подходы в стратегическом планировании войны против СССР. Целью летнего наступления германских войск на восточном фронте в 1942 году, изложенной в секретной директиве германского главного командования № 41, утвержденной Гитлером 5 апреля 1942 года, являлся захват инициативы и навязывание противнику своей воли. Главный удар намечалось нанести на южном участке советско-германского фронта с "целью уничтожить противника западнее реки Дон, чтобы затем захватить нефтеносные районы на Кавказе и перейти перевалы через Кавказский хребет". В ходе него немецкое командование также планировало овладеть Сталинградом (с 1961 года – Волгоград) и перерезать переброску военных и иных грузов по Волге.Наступление гитлеровских войск на южном крыле советско-германского фронта развернулось летом 1942 года.Для его сдерживания советских войск на юге страны было недостаточно, что обернулось крупными поражениями. Стратегическая инициатива вновь оказалась в руках противника. В середине июля германские войска вышли в большую излучину Дона, создав реальную угрозу прорыва к Волге и на Кавказ. 17 июля 1942 года начались оборонительные боевые действия советских войск на дальних подступах к Сталинграду. 10 августа они отошли на левый берег Дона и заняли оборону на внешнем обводе Сталинграда. Утром 23 августа германские танковые части смогли прорваться к Волге севернее Сталинграда. Они смели в том числе и зенитные батареи, пробив брешь в противовоздушной обороне (ПВО) города. Через нее во второй половине дня был нанесен авиаудар по Сталинграду. Фактически германские самолеты прошли по следу своих танков, развернулись над Волгой и зашли на город с тыла и воды. Это минимизировало время для подготовки сил ПВО. При этом если в начале 1942 года основной целью авианалетов противника на Сталинград являлись заводы, то теперь авиаудару подверглись не только они и железнодорожный узел, но и сам город. На город друг за другом волнами шли германские бомбардировщики (около 400 самолетов), превращая его в груды развалин. В этот день было зарегистрировано до 2000 самолетов противника. Воздушные налеты за всю войну не достигали такой силы. Тысячи бомб обрушились на мирный город, из которого было эвакуировано более 100 тысяч человек, однако большая часть жителей эвакуироваться не успела. Мощные взрывы раздавались с интервалами в 10-30 секунд, а грохот стоял такой, что за ним ничего больше не было слышно. После тяжелых фугасных бомб, сносивших каркасы домов до основания, в дело пошли зажигательные боеприпасы, вызвавшие многочисленные пожары. Этому способствовало то, что город был в основном деревянным и к середине августа высушенным солнцем. Он легко загорелся, а водопровод был поврежден еще во время предыдущих налетов. Огромный город, растянувшийся на 50 километров, был объят пламенем – горели жилые кварталы, нефтехранилища, пароходы и даже Волга, по которой разлилась нефть.Смрадно чадил асфальт улиц и площадей. Как спички вспыхивали телеграфные столбы. Бомбардировки совпали с ветреной и жаркой погодой, тушить огненную стихию было невозможно. В течение 4-5 дней три городских района выгорели на 60-90%. Несмотря на то, что советские истребители провели 25 воздушных боев и сбили 90, а вместе с зенитной артиллерией – 120 германских самолетов, в целом советские войска ПВО и силы авиации отразить воздушный налет противника не смогли.24 августа было совершено 24 налета через 4-8 минут каждый, 25 августа – три массированных налета.Вследствие значительного превосходства авиации противника, малочисленности советской зенитной артиллерии, истребительной авиации и других средств ПВО защитить Сталинград от разрушения с воздуха не удалось. Методично разрушая Сталинград с помощью авиации, германское командование пыталось сломить сопротивление советских войск и подорвать моральное состояние населения города. В результате варварских бомбардировок в Сталинграде погибли более 42 тысяч мирных жителей, а еще 100-150 тысяч человек получили ранения и ожоги. Также очень многие пострадали от отравлений, особенно угарным газом. В городе не осталось ни одного целого здания, было разрушено и сожжено 50 тысяч зданий и 56 предприятий (по другим источникам 309 предприятий), уничтожены транспортная инфраструктура и связь. Процветавший до войны Сталинград стал похож на перепаханное поле с остовами построек и печными трубами.Однако подавления сопротивления советских войск, оборонявших город, гитлеровцам добиться не удалось. Выдержав первый и самый страшный воздушный удар, защитники Сталинграда успели подготовиться к обороне. К ним смогло прорваться подкрепление, а ополченцы и мирные жители превратили развалины своих домов в сеть крепостей и огневых точек. И когда немцы 14 сентября 1942 года впервые ворвались в город, их уже ждали. Тяжелораненый Сталинград долго и последовательно мстил своим обидчикам вплоть до 2 февраля 1943 года, войдя в историю как символ героического сопротивления советского народа и могила для почти миллиона германских солдат.Для жителей Волгограда 23 августа – День памяти и скорби по жертвам массированной бомбардировки. Об этой трагичной дате в истории города напоминает памятник, установленный на набережной города: женщины и дети застыли в Сталинградском пожаре, а над нами зависла 500-килограммовая немецкая авиабомба.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сталинград

волгоград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, сталинград, волгоград, великая отечественная война (1941-1945)