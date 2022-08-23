https://ria.ru/20220823/vino-1811554325.html

В Италии прекратят выпуск вина с портретами Гитлера, Муссолини и Сталина

В Италии прекратят выпуск вина с портретами Гитлера, Муссолини и Сталина - РИА Новости, 23.08.2022

В Италии прекратят выпуск вина с портретами Гитлера, Муссолини и Сталина

Итальянская винная компания Lunardelli с 2023 года прекратит выпуск серии вин с портретами Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини, Иосифа Сталина и других... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:15

2022-08-23T14:15

2022-08-23T14:15

в мире

италия

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РИМ, 23 авг – РИА Новости. Итальянская винная компания Lunardelli с 2023 года прекратит выпуск серии вин с портретами Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини, Иосифа Сталина и других исторических деятелей на этикетках, рассказал РИА Новости ее владелец Андреа Лунарделли."Историческая" линейка была запущена в 1995 года и с тех пор неоднократно вызывала скандалы в различных СМИ. Lunardelli периодически становится объектом критики и обвинений в антисемитизме и поклонении диктаторам. В 2013 году к бойкоту их продукции призвал еврейский Центр Симона Визенталя.Лунарделли рассказал РИА Новости, что идея поместить столько неоднозначных персонажей на этикетки родилась случайно, когда 27 лет назад его отца попросили сделать бутылку с Муссолини.В качестве примера такого поведения он назвал угрозы, которые, по его утверждению, поступили в компанию после того, как репортаж о скандальном вине показали в России. По мнению Лунарделли, производителей вина выставили "нацистами и фашистами".Помимо упомянутых диктаторов, на этикетках вина появлялись портреты таких известных исторических личностей, как философ Карл Маркс, император Австрии Франц Иосиф, революционеры Владимир Ленин и Эрнесто Че Гевара и другие.

https://ria.ru/20220820/evropa-1810800438.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, италия