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В Италии прекратят выпуск вина с портретами Гитлера, Муссолини и Сталина - РИА Новости, 23.08.2022
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В Италии прекратят выпуск вина с портретами Гитлера, Муссолини и Сталина
В Италии прекратят выпуск вина с портретами Гитлера, Муссолини и Сталина - РИА Новости, 23.08.2022
В Италии прекратят выпуск вина с портретами Гитлера, Муссолини и Сталина
Итальянская винная компания Lunardelli с 2023 года прекратит выпуск серии вин с портретами Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини, Иосифа Сталина и других... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:15
2022-08-23T14:15
в мире
италия
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РИМ, 23 авг – РИА Новости. Итальянская винная компания Lunardelli с 2023 года прекратит выпуск серии вин с портретами Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини, Иосифа Сталина и других исторических деятелей на этикетках, рассказал РИА Новости ее владелец Андреа Лунарделли."Историческая" линейка была запущена в 1995 года и с тех пор неоднократно вызывала скандалы в различных СМИ. Lunardelli периодически становится объектом критики и обвинений в антисемитизме и поклонении диктаторам. В 2013 году к бойкоту их продукции призвал еврейский Центр Симона Визенталя.Лунарделли рассказал РИА Новости, что идея поместить столько неоднозначных персонажей на этикетки родилась случайно, когда 27 лет назад его отца попросили сделать бутылку с Муссолини.В качестве примера такого поведения он назвал угрозы, которые, по его утверждению, поступили в компанию после того, как репортаж о скандальном вине показали в России. По мнению Лунарделли, производителей вина выставили "нацистами и фашистами".Помимо упомянутых диктаторов, на этикетках вина появлялись портреты таких известных исторических личностей, как философ Карл Маркс, император Австрии Франц Иосиф, революционеры Владимир Ленин и Эрнесто Че Гевара и другие.
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в мире, италия
В мире, Италия
14:15 23.08.2022
 
В Италии прекратят выпуск вина с портретами Гитлера, Муссолини и Сталина

Компания Lunardelli прекратит выпуск вина с портретами Гитлера, Муссолини и Сталина

© AP Photo / Claudia GazziniВино компании Lunardelli
Вино компании Lunardelli - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Claudia Gazzini
Вино компании Lunardelli . Архивное фото
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РИМ, 23 авг – РИА Новости. Итальянская винная компания Lunardelli с 2023 года прекратит выпуск серии вин с портретами Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини, Иосифа Сталина и других исторических деятелей на этикетках, рассказал РИА Новости ее владелец Андреа Лунарделли.
"Историческая" линейка была запущена в 1995 года и с тех пор неоднократно вызывала скандалы в различных СМИ. Lunardelli периодически становится объектом критики и обвинений в антисемитизме и поклонении диктаторам. В 2013 году к бойкоту их продукции призвал еврейский Центр Симона Визенталя.
Лунарделли рассказал РИА Новости, что идея поместить столько неоднозначных персонажей на этикетки родилась случайно, когда 27 лет назад его отца попросили сделать бутылку с Муссолини.
"Со следующего года мы перезапустим наш ассортимент, после того как фирма перейдет ко мне от отца. Вино останется тем же. Другой причиной стала полемика вокруг вина, которое кто-то воспринял слишком серьезно и тяжело. Для нас эта линия всегда была продукцией для коллекционеров", - говорит Лунарделли.
В качестве примера такого поведения он назвал угрозы, которые, по его утверждению, поступили в компанию после того, как репортаж о скандальном вине показали в России. По мнению Лунарделли, производителей вина выставили "нацистами и фашистами".
Помимо упомянутых диктаторов, на этикетках вина появлялись портреты таких известных исторических личностей, как философ Карл Маркс, император Австрии Франц Иосиф, революционеры Владимир Ленин и Эрнесто Че Гевара и другие.
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