https://ria.ru/20220823/ulyanovsk-1811521674.html

В Ульяновской области более 500 жителей аварийных домов получат квартиры

В Ульяновской области более 500 жителей аварийных домов получат квартиры - РИА Новости, 23.08.2022

В Ульяновской области более 500 жителей аварийных домов получат квартиры

В Ульяновской области более 500 жителей аварийных домов переедут в новое жильё до конца текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:35

2022-08-23T12:35

2022-08-23T12:35

ульяновская область

общество

жилье

алексей русских

ульяновск

димитровград

новомалыклинский район

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УЛЬЯНОВСК, 23 авг - РИА Новости. В Ульяновской области более 500 жителей аварийных домов переедут в новое жильё до конца текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства.Реализацию программы переселения обсудили на заседании штаба по строительству под председательством губернатора области Алексея Русских."Необходимо четко соблюдать все контрольные сроки", - подчеркнул губернатор.На сегодняшний день этап переселения 2021-2022 годов выполнен на 63%. Из нуждающихся в переселении 553 человек в новые квартиры уже переехало 370. Расселено 5,8 тысячи квадратных метров в Ульяновске, Димитровграде, Новоульяновске, а также Ульяновском, Сурском, Барышском, Карсунском и Новомалыклинском районах. До конца года в новое жилье переедут ещё 183 человека из 90 аварийных домов.Общий процент контрактования по программе составляет на сегодня 95%. В Ульяновске, Новоульяновске и Ульяновском районе закуплено 100% квартир для переселенцев, идёт процесс оформления документов, приводит пресс-служба данные регионального министерства ЖКХ и строительства.Также на совещании обсудили выполнение ускоренного этапа программы переселения, рассчитанной на 2022-2023 годы. В настоящее время законтрактован 21% жилых помещений и переселено 97 жителей аварийных домов в Ульяновске, Димитровграде, Сенгилеевском, Мелекесском, Ульяновском и Новомалыклинском районах. Всего же расселено 1,7 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

https://ria.ru/20220708/uchastki-1801263511.html

ульяновск

димитровград

новомалыклинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, жилье, алексей русских, ульяновск, димитровград, новомалыклинский район