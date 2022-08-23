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В Ульяновской области более 500 жителей аварийных домов получат квартиры - РИА Новости, 23.08.2022
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Ульяновская область
https://ria.ru/20220823/ulyanovsk-1811521674.html
В Ульяновской области более 500 жителей аварийных домов получат квартиры
В Ульяновской области более 500 жителей аварийных домов получат квартиры - РИА Новости, 23.08.2022
В Ульяновской области более 500 жителей аварийных домов получат квартиры
В Ульяновской области более 500 жителей аварийных домов переедут в новое жильё до конца текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:35
2022-08-23T12:35
ульяновская область
общество
жилье
алексей русских
ульяновск
димитровград
новомалыклинский район
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УЛЬЯНОВСК, 23 авг - РИА Новости. В Ульяновской области более 500 жителей аварийных домов переедут в новое жильё до конца текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства.Реализацию программы переселения обсудили на заседании штаба по строительству под председательством губернатора области Алексея Русских."Необходимо четко соблюдать все контрольные сроки", - подчеркнул губернатор.На сегодняшний день этап переселения 2021-2022 годов выполнен на 63%. Из нуждающихся в переселении 553 человек в новые квартиры уже переехало 370. Расселено 5,8 тысячи квадратных метров в Ульяновске, Димитровграде, Новоульяновске, а также Ульяновском, Сурском, Барышском, Карсунском и Новомалыклинском районах. До конца года в новое жилье переедут ещё 183 человека из 90 аварийных домов.Общий процент контрактования по программе составляет на сегодня 95%. В Ульяновске, Новоульяновске и Ульяновском районе закуплено 100% квартир для переселенцев, идёт процесс оформления документов, приводит пресс-служба данные регионального министерства ЖКХ и строительства.Также на совещании обсудили выполнение ускоренного этапа программы переселения, рассчитанной на 2022-2023 годы. В настоящее время законтрактован 21% жилых помещений и переселено 97 жителей аварийных домов в Ульяновске, Димитровграде, Сенгилеевском, Мелекесском, Ульяновском и Новомалыклинском районах. Всего же расселено 1,7 тысячи квадратных метров аварийного жилья.
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общество, жилье, алексей русских, ульяновск, димитровград, новомалыклинский район
Ульяновская область, Общество, Жилье, Алексей Русских, Ульяновск, Димитровград, Новомалыклинский район
12:35 23.08.2022
 

В Ульяновской области более 500 жителей аварийных домов получат квартиры

© РИА Новости / Антон ДенисовОсмотр квартиры в новостройке
Осмотр квартиры в новостройке - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Осмотр квартиры в новостройке
Читать ria.ru в
УЛЬЯНОВСК, 23 авг - РИА Новости. В Ульяновской области более 500 жителей аварийных домов переедут в новое жильё до конца текущего года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Реализацию программы переселения обсудили на заседании штаба по строительству под председательством губернатора области Алексея Русских.
"Необходимо четко соблюдать все контрольные сроки", - подчеркнул губернатор.
На сегодняшний день этап переселения 2021-2022 годов выполнен на 63%. Из нуждающихся в переселении 553 человек в новые квартиры уже переехало 370. Расселено 5,8 тысячи квадратных метров в Ульяновске, Димитровграде, Новоульяновске, а также Ульяновском, Сурском, Барышском, Карсунском и Новомалыклинском районах. До конца года в новое жилье переедут ещё 183 человека из 90 аварийных домов.
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Общий процент контрактования по программе составляет на сегодня 95%. В Ульяновске, Новоульяновске и Ульяновском районе закуплено 100% квартир для переселенцев, идёт процесс оформления документов, приводит пресс-служба данные регионального министерства ЖКХ и строительства.
Также на совещании обсудили выполнение ускоренного этапа программы переселения, рассчитанной на 2022-2023 годы. В настоящее время законтрактован 21% жилых помещений и переселено 97 жителей аварийных домов в Ульяновске, Димитровграде, Сенгилеевском, Мелекесском, Ульяновском и Новомалыклинском районах. Всего же расселено 1,7 тысячи квадратных метров аварийного жилья.
 
Ульяновская областьОбществоЖильеАлексей РусскихУльяновскДимитровградНовомалыклинский район
 
 
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