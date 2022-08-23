https://ria.ru/20220823/ukraina-1811535553.html

Авиация и артиллерия уничтожили 12 пунктов управления ВСУ в ДНР и Запорожье

Авиация и артиллерия уничтожили 12 пунктов управления ВСУ в ДНР и Запорожье - РИА Новости, 23.08.2022

Авиация и артиллерия уничтожили 12 пунктов управления ВСУ в ДНР и Запорожье

Российская авиация и артиллерия поразили за сутки 12 пунктов управления украинских военных в ДНР и Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:09

2022-08-23T13:09

2022-08-23T17:37

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

запорожская область

соледар

подгорное

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили за сутки 12 пунктов управления украинских военных в ДНР и Запорожской области, сообщает Минобороны РФ."За сутки поражены двенадцать пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Подгорное, Артёмовск, Кодема, Георгиевка, Романовка, Доброволье, Водяное и Павловка Донецкой Народной Республики, Дорожнянка и Каменское Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 164 районах", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

соледар

подгорное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, соледар, подгорное, министерство обороны рф (минобороны рф)