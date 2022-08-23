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Авиация и артиллерия уничтожили 12 пунктов управления ВСУ в ДНР и Запорожье - РИА Новости, 23.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/ukraina-1811535553.html
Авиация и артиллерия уничтожили 12 пунктов управления ВСУ в ДНР и Запорожье
Авиация и артиллерия уничтожили 12 пунктов управления ВСУ в ДНР и Запорожье - РИА Новости, 23.08.2022
Авиация и артиллерия уничтожили 12 пунктов управления ВСУ в ДНР и Запорожье
Российская авиация и артиллерия поразили за сутки 12 пунктов управления украинских военных в ДНР и Запорожской области, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:09
2022-08-23T17:37
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская область
соледар
подгорное
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили за сутки 12 пунктов управления украинских военных в ДНР и Запорожской области, сообщает Минобороны РФ."За сутки поражены двенадцать пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Подгорное, Артёмовск, Кодема, Георгиевка, Романовка, Доброволье, Водяное и Павловка Донецкой Народной Республики, Дорожнянка и Каменское Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 164 районах", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
соледар
подгорное
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безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область, соледар, подгорное, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Соледар, Подгорное, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:09 23.08.2022 (обновлено: 17:37 23.08.2022)
 
Авиация и артиллерия уничтожили 12 пунктов управления ВСУ в ДНР и Запорожье

Российская авиация и артиллерия уничтожили 12 пунктов управления ВСУ в ДНР и Запорожье

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Аэродром базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российская авиация и артиллерия поразили за сутки 12 пунктов управления украинских военных в ДНР и Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
"За сутки поражены двенадцать пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Подгорное, Артёмовск, Кодема, Георгиевка, Романовка, Доброволье, Водяное и Павловка Донецкой Народной Республики, Дорожнянка и Каменское Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 164 районах", - говорится в сводке ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьСоледарПодгорноеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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