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Медведев: Киев понимает, что гарантий безопасности для него быть не может - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Медведев: Киев понимает, что гарантий безопасности для него быть не может
Медведев: Киев понимает, что гарантий безопасности для него быть не может - РИА Новости, 23.08.2022
Медведев: Киев понимает, что гарантий безопасности для него быть не может
Киевский режим понимает, что гарантий безопасности для него быть не может, США эгоисты и работают только на себя, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:45
2022-08-23T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Киевский режим понимает, что гарантий безопасности для него быть не может, США эгоисты и работают только на себя, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Киевский режим понимает, что именно для него (нынешних руководителей Украины) никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может. Гарантий светлого будущего Зеленскому сотоварищи даже США не предложат. Нет смысла", - написал Медведев в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас на Украине "зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden &amp; Sons"."Это скоро закончится. Американцы ведь закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольёт коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с её фигурантами", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20220810/politika-1808399908.html
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в мире, сша, украина, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дмитрий Медведев
10:45 23.08.2022
 
Медведев: Киев понимает, что гарантий безопасности для него быть не может

Зампред Совбеза Медведев: Киев понимает, что гарантий безопасности для него быть не может

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Киевский режим понимает, что гарантий безопасности для него быть не может, США эгоисты и работают только на себя, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Киевский режим понимает, что именно для него (нынешних руководителей Украины) никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может. Гарантий светлого будущего Зеленскому сотоварищи даже США не предложат. Нет смысла", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, сейчас на Украине "зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons".
"Это скоро закончится. Американцы ведь закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольёт коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с её фигурантами", - добавил зампред Совбеза.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДмитрий Медведев
 
 
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