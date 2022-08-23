https://ria.ru/20220823/ukraina-1811487540.html
Медведев: Киев понимает, что гарантий безопасности для него быть не может
Медведев: Киев понимает, что гарантий безопасности для него быть не может - РИА Новости, 23.08.2022
Медведев: Киев понимает, что гарантий безопасности для него быть не может
Киевский режим понимает, что гарантий безопасности для него быть не может, США эгоисты и работают только на себя, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:45
2022-08-23T10:45
2022-08-23T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Киевский режим понимает, что гарантий безопасности для него быть не может, США эгоисты и работают только на себя, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Киевский режим понимает, что именно для него (нынешних руководителей Украины) никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может. Гарантий светлого будущего Зеленскому сотоварищи даже США не предложат. Нет смысла", - написал Медведев в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас на Украине "зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons"."Это скоро закончится. Американцы ведь закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольёт коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с её фигурантами", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20220810/politika-1808399908.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_561:665:2405:2048_1920x0_80_0_0_df6ad84602847adfdee45a2e1010550b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев: Киев понимает, что гарантий безопасности для него быть не может
Зампред Совбеза Медведев: Киев понимает, что гарантий безопасности для него быть не может