https://ria.ru/20220823/ukraina-1811487540.html

Медведев: Киев понимает, что гарантий безопасности для него быть не может

Медведев: Киев понимает, что гарантий безопасности для него быть не может - РИА Новости, 23.08.2022

Медведев: Киев понимает, что гарантий безопасности для него быть не может

Киевский режим понимает, что гарантий безопасности для него быть не может, США эгоисты и работают только на себя, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T10:45

2022-08-23T10:45

2022-08-23T10:45

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Киевский режим понимает, что гарантий безопасности для него быть не может, США эгоисты и работают только на себя, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Киевский режим понимает, что именно для него (нынешних руководителей Украины) никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может. Гарантий светлого будущего Зеленскому сотоварищи даже США не предложат. Нет смысла", - написал Медведев в своем Telegram-канале.По его словам, сейчас на Украине "зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons"."Это скоро закончится. Американцы ведь закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольёт коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с её фигурантами", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20220810/politika-1808399908.html

сша

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, дмитрий медведев