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В Польше приостановили производство некоторых удобрений из-за цен на газ - РИА Новости, 23.08.2022
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В Польше приостановили производство некоторых удобрений из-за цен на газ
В Польше приостановили производство некоторых удобрений из-за цен на газ - РИА Новости, 23.08.2022
В Польше приостановили производство некоторых удобрений из-за цен на газ
Крупнейший польский производитель удобрений Azoty приостановил ряд производств в связи с высокими ценами на природный газ, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:46
2022-08-23T11:47
экономика
польша
газпром
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ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Крупнейший польский производитель удобрений Azoty приостановил ряд производств в связи с высокими ценами на природный газ, говорится в сообщении компании."В связи с рекордными ценами на природный газ, основное сырье, используемое при производстве в группе Azoty, компания приняла решение о временной остановке с 23 августа 2022 года установки по производству азотных удобрений, капролактама и полиамида 6", - говорится в сообщении.В Azoty пояснили, что в последнее время на европейских биржах наблюдаются "чрезвычайные, исторически высокие цены на природный газ", которые увеличились за последнее полугодие с 72 евро за МВт/ч 22 февраля до 276 евро за МВт/ч 22 августа.При этом компания продолжает производство катализаторов, полиамидных оболочек, гуминовых кислот, термопластичного крахмала и концентрированной азотной кислоты.Отмечается, что в ходе приостановки производственных установок будут реализованы инвестиционные и ремонтные процессы, в том числе запланированный ранее капитальный ремонт полиамидных установок.В Azoty отметили, что текущая ситуация на рынке природного газа, "уникальна, полностью независима от компании и не была предсказуема". Компания заявила, что постоянно "следит за уровнем цен на сырье и рентабельностью производственных процессов и на этой основе будет принимать дальнейшие бизнес-решения".Российский "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал-Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа черед Данию.
https://ria.ru/20220816/polsha-1810053258.html
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экономика, польша, газпром, pgnig
Экономика, Польша, Газпром, PGNiG
11:46 23.08.2022 (обновлено: 11:47 23.08.2022)
 
В Польше приостановили производство некоторых удобрений из-за цен на газ

Польский производитель удобрений Azoty приостановил часть производств из-за цен на газ

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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ВАРШАВА, 23 авг – РИА Новости. Крупнейший польский производитель удобрений Azoty приостановил ряд производств в связи с высокими ценами на природный газ, говорится в сообщении компании.
"В связи с рекордными ценами на природный газ, основное сырье, используемое при производстве в группе Azoty, компания приняла решение о временной остановке с 23 августа 2022 года установки по производству азотных удобрений, капролактама и полиамида 6", - говорится в сообщении.
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В Azoty пояснили, что в последнее время на европейских биржах наблюдаются "чрезвычайные, исторически высокие цены на природный газ", которые увеличились за последнее полугодие с 72 евро за МВт/ч 22 февраля до 276 евро за МВт/ч 22 августа.
При этом компания продолжает производство катализаторов, полиамидных оболочек, гуминовых кислот, термопластичного крахмала и концентрированной азотной кислоты.
Отмечается, что в ходе приостановки производственных установок будут реализованы инвестиционные и ремонтные процессы, в том числе запланированный ранее капитальный ремонт полиамидных установок.
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В Azoty отметили, что текущая ситуация на рынке природного газа, "уникальна, полностью независима от компании и не была предсказуема". Компания заявила, что постоянно "следит за уровнем цен на сырье и рентабельностью производственных процессов и на этой основе будет принимать дальнейшие бизнес-решения".
Российский "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал-Европа". Власти страны надеются компенсировать данный объем с помощью газопровода Baltic Pipe с норвежского шельфа черед Данию.
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