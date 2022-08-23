https://ria.ru/20220823/toplivo-1811551304.html

Китай в пятый раз с начала лета снижает розничные цены на бензин

Китай в пятый раз с начала лета снижает розничные цены на бензин - РИА Новости, 23.08.2022

Китай в пятый раз с начала лета снижает розничные цены на бензин

Китай со среды снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо - на 29,9 доллара и 29,2 доллара за тонну соответственно, что станет пятым подряд снижением... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:05

2022-08-23T14:05

2022-08-23T14:05

экономика

китай

цены на нефть

petrochina

sinopec

cnooc

бензин

дт (дизельное топливо)

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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Китай со среды снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо - на 29,9 доллара и 29,2 доллара за тонну соответственно, что станет пятым подряд снижением цен с конца июня, следует из опубликованного во вторник заявления государственного комитета по делам развития и реформ страны."В соответствии с последними изменениями цен на нефть на мировом рынке и действующим механизмом ценообразования на нефтепродукты, с 24.00 23 августа 2022 года цены на бензин и дизельное топливо внутри страны будут снижены на 205 юаней (29,9 доллара) и 200 юаней (29,2 доллара) за тонну соответственно", - говорится в заявлении на сайте ведомства.До того цены на бензин и дизельное топливо в Китае таким же образом снижались с 29 июня, 13 и 27 июля, а также 10 августа. Из них самое большое снижение было зафиксировано 13 июля, тогда цены на бензин и дизельное топливо снизились на 53,5 доллара и 51,3 доллара за тонну соответственно.Отмечается, что ведущие в стране нефтеперерабатывающие компании - PetroChina, Sinopec, CNOOC и другие - должны надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить стабильность поставок и строго соблюдать государственную ценовую политику.Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что в случае, если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,3 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении 10 рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.

https://ria.ru/20220821/ekonomika-1810742233.html

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, цены на нефть, petrochina, sinopec, cnooc, бензин, дт (дизельное топливо)