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Китай в пятый раз с начала лета снижает розничные цены на бензин - РИА Новости, 23.08.2022
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Китай в пятый раз с начала лета снижает розничные цены на бензин
Китай в пятый раз с начала лета снижает розничные цены на бензин - РИА Новости, 23.08.2022
Китай в пятый раз с начала лета снижает розничные цены на бензин
Китай со среды снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо - на 29,9 доллара и 29,2 доллара за тонну соответственно, что станет пятым подряд снижением... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:05
2022-08-23T14:05
экономика
китай
цены на нефть
petrochina
sinopec
cnooc
бензин
дт (дизельное топливо)
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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Китай со среды снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо - на 29,9 доллара и 29,2 доллара за тонну соответственно, что станет пятым подряд снижением цен с конца июня, следует из опубликованного во вторник заявления государственного комитета по делам развития и реформ страны."В соответствии с последними изменениями цен на нефть на мировом рынке и действующим механизмом ценообразования на нефтепродукты, с 24.00 23 августа 2022 года цены на бензин и дизельное топливо внутри страны будут снижены на 205 юаней (29,9 доллара) и 200 юаней (29,2 доллара) за тонну соответственно", - говорится в заявлении на сайте ведомства.До того цены на бензин и дизельное топливо в Китае таким же образом снижались с 29 июня, 13 и 27 июля, а также 10 августа. Из них самое большое снижение было зафиксировано 13 июля, тогда цены на бензин и дизельное топливо снизились на 53,5 доллара и 51,3 доллара за тонну соответственно.Отмечается, что ведущие в стране нефтеперерабатывающие компании - PetroChina, Sinopec, CNOOC и другие - должны надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить стабильность поставок и строго соблюдать государственную ценовую политику.Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что в случае, если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,3 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении 10 рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.
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экономика, китай, цены на нефть, petrochina, sinopec, cnooc, бензин, дт (дизельное топливо)
Экономика, Китай, Цены на нефть, PetroChina, Sinopec, CNOOC, Бензин, ДТ (дизельное топливо)
14:05 23.08.2022
 
Китай в пятый раз с начала лета снижает розничные цены на бензин

Китай в пятый раз с июня снижает розничные цены на бензин и дизельное топливо

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Пекине
Автомобильное движение в Пекине - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 23 авг - РИА Новости. Китай со среды снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо - на 29,9 доллара и 29,2 доллара за тонну соответственно, что станет пятым подряд снижением цен с конца июня, следует из опубликованного во вторник заявления государственного комитета по делам развития и реформ страны.
"В соответствии с последними изменениями цен на нефть на мировом рынке и действующим механизмом ценообразования на нефтепродукты, с 24.00 23 августа 2022 года цены на бензин и дизельное топливо внутри страны будут снижены на 205 юаней (29,9 доллара) и 200 юаней (29,2 доллара) за тонну соответственно", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
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До того цены на бензин и дизельное топливо в Китае таким же образом снижались с 29 июня, 13 и 27 июля, а также 10 августа. Из них самое большое снижение было зафиксировано 13 июля, тогда цены на бензин и дизельное топливо снизились на 53,5 доллара и 51,3 доллара за тонну соответственно.
Отмечается, что ведущие в стране нефтеперерабатывающие компании - PetroChina, Sinopec, CNOOC и другие - должны надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить стабильность поставок и строго соблюдать государственную ценовую политику.
Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что в случае, если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,3 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении 10 рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.
Динамика цен на нефть марки Brent
31 мая, 11:47Инфографика
Динамика цен на нефть марки Brent
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ЭкономикаКитайЦены на нефтьPetroChinaSinopecCNOOCБензинДТ (дизельное топливо)
 
 
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