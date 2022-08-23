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Минобороны: ВСУ разместили технику в школе в Одесской области - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/tekhnika-1811698224.html
Минобороны: ВСУ разместили технику в школе в Одесской области
Минобороны: ВСУ разместили технику в школе в Одесской области - РИА Новости, 23.08.2022
Минобороны: ВСУ разместили технику в школе в Одесской области
Боевики украинских нацбатальонов разместили склады с боеприпасами, вооружение и бронетехнику в школе в селе Нерубайское Одесской области, при этом мирных... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T21:35
2022-08-23T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов разместили склады с боеприпасами, вооружение и бронетехнику в школе в селе Нерубайское Одесской области, при этом мирных жителей в округе не эвакуировали, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Нерубайском Одесской области в школе дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника. При этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась", - сообщил генерал.
https://ria.ru/20220822/boeviki-1811435641.html
одесская область
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в мире, одесская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
21:35 23.08.2022
 
Минобороны: ВСУ разместили технику в школе в Одесской области

Минобороны: ВСУ разместили технику в школе села Нерубайское в Одесской области

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЯщики с боеприпасами и дымовыми шашками
Ящики с боеприпасами и дымовыми шашками - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ящики с боеприпасами и дымовыми шашками. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов разместили склады с боеприпасами, вооружение и бронетехнику в школе в селе Нерубайское Одесской области, при этом мирных жителей в округе не эвакуировали, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Нерубайском Одесской области в школе дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника. При этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась", - сообщил генерал.
Боевик батальона Кракен в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 21:37Специальная военная операция на Украине
Боевики нацбатальона "Кракен" разместились в школе под Харьковом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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