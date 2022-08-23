https://ria.ru/20220823/tekhnika-1811698224.html

Минобороны: ВСУ разместили технику в школе в Одесской области

Минобороны: ВСУ разместили технику в школе в Одесской области - РИА Новости, 23.08.2022

Минобороны: ВСУ разместили технику в школе в Одесской области

Боевики украинских нацбатальонов разместили склады с боеприпасами, вооружение и бронетехнику в школе в селе Нерубайское Одесской области, при этом мирных... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T21:35

2022-08-23T21:35

2022-08-23T21:35

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Боевики украинских нацбатальонов разместили склады с боеприпасами, вооружение и бронетехнику в школе в селе Нерубайское Одесской области, при этом мирных жителей в округе не эвакуировали, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Нерубайском Одесской области в школе дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника. При этом эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась", - сообщил генерал.

https://ria.ru/20220822/boeviki-1811435641.html

одесская область

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в мире, одесская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины