https://ria.ru/20220823/skts-1811451333.html

СКЦ разрешил выход судна с кукурузой из Черноморска для отправки в Турцию

СКЦ разрешил выход судна с кукурузой из Черноморска для отправки в Турцию - РИА Новости, 23.08.2022

СКЦ разрешил выход судна с кукурузой из Черноморска для отправки в Турцию

Совместный координационный центр разрешил выход во вторник из украинского Черноморска судна с кукурузой, которое направится в Турцию в рамках "продуктовой... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T01:13

2022-08-23T01:13

2022-08-23T01:13

турция

украина

черноморск

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ООН, 23 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход во вторник из украинского Черноморска судна с кукурузой, которое направится в Турцию в рамках "продуктовой сделки", сообщает СКЦ."Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал движение одного торгового судна KAFKAM ETLER, отправляющегося 23 августа из Черноморска с 2437 тоннами кукурузы в Турцию в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.По состоянию на 22 августа, общий тоннаж зерна и продовольствия, экспортированных из Одессы, Черноморска и Южного, составляет 721 449 тонн, сказано в сообщении."Сегодня СКЦ завершил досмотр трех идущих с Украины (I MARIA, ZUMRUT ANA, OCEAN S) и шести направляющихся туда (CANGA STAR, ASHBALTIC, AEOLOS, PEACE M, ANASTASIA, FPMC B201) судов. Все они получили разрешение на движение", - сказано в сообщении.Группы инспекторов планируют провести в четверг досмотр трех прибывающих на Украину судов (DAYTONA DYNAMIC, ENEIDA, SILVER LADY) и трех отбывающих судов (DA LIANG, FILYOZ, KUBROSLI Y), сообщает СКЦ.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220822/zerno-1811335557.html

https://ria.ru/20220817/zerno-1810139684.html

турция

украина

черноморск

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турция, украина, черноморск, оон