СКЦ разрешил выход судна с кукурузой из Черноморска для отправки в Турцию
СКЦ разрешил выход во вторник судна с кукурузой из Черноморска для отправки в Турцию
ООН, 23 авг – РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход во вторник из украинского Черноморска судна с кукурузой, которое направится в Турцию в рамках "продуктовой сделки", сообщает СКЦ.
"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал движение одного торгового судна KAFKAM ETLER, отправляющегося 23 августа из Черноморска с 2437 тоннами кукурузы в Турцию в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.
По состоянию на 22 августа, общий тоннаж зерна и продовольствия, экспортированных из Одессы, Черноморска и Южного, составляет 721 449 тонн, сказано в сообщении.
"Сегодня СКЦ завершил досмотр трех идущих с Украины (I MARIA, ZUMRUT ANA, OCEAN S) и шести направляющихся туда (CANGA STAR, ASHBALTIC, AEOLOS, PEACE M, ANASTASIA, FPMC B201) судов. Все они получили разрешение на движение", - сказано в сообщении.
Группы инспекторов планируют провести в четверг досмотр трех прибывающих на Украину судов (DAYTONA DYNAMIC, ENEIDA, SILVER LADY) и трех отбывающих судов (DA LIANG, FILYOZ, KUBROSLI Y), сообщает СКЦ.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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