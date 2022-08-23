https://ria.ru/20220823/siriya-1811569668.html
Глава МИД Сирии назвал условие возобновления отношений с Турцией
Глава МИД Сирии назвал условие возобновления отношений с Турцией - РИА Новости, 23.08.2022
Глава МИД Сирии назвал условие возобновления отношений с Турцией
Турция должна уйти из Сирии, чтобы отношения между Анкарой и Дамаском были восстановлены, сообщил глава МИД Сирии Фейсал Микдад. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:09
2022-08-23T15:09
2022-08-23T15:09
в мире
сирия
фейсал микдад
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811542634_0:52:3042:1763_1920x0_80_0_0_2ac37191a2fbce4c74383196d9bbb30f.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Турция должна уйти из Сирии, чтобы отношения между Анкарой и Дамаском были восстановлены, сообщил глава МИД Сирии Фейсал Микдад."Усилия, которые будут прилагаться для того, чтобы вывести турецкие войска из Сирии - это единственный путь, чтобы стабилизировать ситуацию на территории Сирии. Мы не будем ставить никаких условий, но турецкая оккупация должна закончиться на территории Сирии, чтобы отношения вернулись в такое состояние, в котором они были до начала войны", - заявил Микдад на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20220819/siriya-1810699376.html
сирия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811542634_313:0:3042:2047_1920x0_80_0_0_c460a1159cf966c12097716393fb81b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, фейсал микдад, турция
В мире, Сирия, Фейсал Микдад, Турция
Глава МИД Сирии назвал условие возобновления отношений с Турцией
Глава МИД САР Микдад: для возобновления отношений с Дамаском Турция должна уйти из Сирии