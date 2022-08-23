https://ria.ru/20220823/siriya-1811569668.html

Глава МИД Сирии назвал условие возобновления отношений с Турцией

Глава МИД Сирии назвал условие возобновления отношений с Турцией - РИА Новости, 23.08.2022

Глава МИД Сирии назвал условие возобновления отношений с Турцией

Турция должна уйти из Сирии, чтобы отношения между Анкарой и Дамаском были восстановлены, сообщил глава МИД Сирии Фейсал Микдад. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:09

2022-08-23T15:09

2022-08-23T15:09

в мире

сирия

фейсал микдад

турция

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Турция должна уйти из Сирии, чтобы отношения между Анкарой и Дамаском были восстановлены, сообщил глава МИД Сирии Фейсал Микдад."Усилия, которые будут прилагаться для того, чтобы вывести турецкие войска из Сирии - это единственный путь, чтобы стабилизировать ситуацию на территории Сирии. Мы не будем ставить никаких условий, но турецкая оккупация должна закончиться на территории Сирии, чтобы отношения вернулись в такое состояние, в котором они были до начала войны", - заявил Микдад на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20220819/siriya-1810699376.html

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сирия, фейсал микдад, турция