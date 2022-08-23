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Глава МИД Сирии назвал условие возобновления отношений с Турцией - РИА Новости, 23.08.2022
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Глава МИД Сирии назвал условие возобновления отношений с Турцией
Глава МИД Сирии назвал условие возобновления отношений с Турцией - РИА Новости, 23.08.2022
Глава МИД Сирии назвал условие возобновления отношений с Турцией
Турция должна уйти из Сирии, чтобы отношения между Анкарой и Дамаском были восстановлены, сообщил глава МИД Сирии Фейсал Микдад. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:09
2022-08-23T15:09
в мире
сирия
фейсал микдад
турция
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Турция должна уйти из Сирии, чтобы отношения между Анкарой и Дамаском были восстановлены, сообщил глава МИД Сирии Фейсал Микдад."Усилия, которые будут прилагаться для того, чтобы вывести турецкие войска из Сирии - это единственный путь, чтобы стабилизировать ситуацию на территории Сирии. Мы не будем ставить никаких условий, но турецкая оккупация должна закончиться на территории Сирии, чтобы отношения вернулись в такое состояние, в котором они были до начала войны", -&nbsp; заявил Микдад на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20220819/siriya-1810699376.html
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в мире, сирия, фейсал микдад, турция
В мире, Сирия, Фейсал Микдад, Турция
15:09 23.08.2022
 
Глава МИД Сирии назвал условие возобновления отношений с Турцией

Глава МИД САР Микдад: для возобновления отношений с Дамаском Турция должна уйти из Сирии

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Турция должна уйти из Сирии, чтобы отношения между Анкарой и Дамаском были восстановлены, сообщил глава МИД Сирии Фейсал Микдад.
"Усилия, которые будут прилагаться для того, чтобы вывести турецкие войска из Сирии - это единственный путь, чтобы стабилизировать ситуацию на территории Сирии. Мы не будем ставить никаких условий, но турецкая оккупация должна закончиться на территории Сирии, чтобы отношения вернулись в такое состояние, в котором они были до начала войны", -  заявил Микдад на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 12:07
Эрдоган рассказал о контактах с Путиным по Сирии
 
В миреСирияФейсал МикдадТурция
 
 
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