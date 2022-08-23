В ДНР рассказали о подготовке школ к новому учебному году
Премьер ДНР Хоценко рассказал помощнику президента России Фурсенко о подготовке школ ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУченики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области
Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко сообщил, что встретился с помощником президента России Андреем Фурсенко и рассказал ему о ходе подготовки школ республики к новому учебному году.
"Рассказали с министром образования и науки ДНР Ольгой Колударовой помощнику Президента Российской Федерации Андрею Александровичу Фурсенко о ходе подготовки школ ДНР к новому учебному году. Более 30 тысяч педагогов готовы приступить к работе 1 сентября, а во всех 584 школах Республики будет организован образовательный процесс. Особое внимание уделили вопросам безопасности образовательных учреждений. Надеемся, что благодаря поддержке Российской Федерации уже в следующем году мы сможем оснастить школы Донецкой Народной Республики необходимым оборудованием", - написал Хоценко в воем Telegram-канале.
Он также отметил, что с помощником президента РФ обсудили возможность создания в ближайшей перспективе на территории ДНР двух кванториумов и центра для одаренных детей.
19 августа, 14:41Глава ДНР рассказал о возможном формате обучения в школах республики