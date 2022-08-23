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В ДНР рассказали о подготовке школ к новому учебному году

В ДНР рассказали о подготовке школ к новому учебному году - РИА Новости, 23.08.2022

В ДНР рассказали о подготовке школ к новому учебному году

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко сообщил, что встретился с помощником президента России Андреем Фурсенко и рассказал ему о ходе подготовки школ... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T19:57

2022-08-23T19:57

2022-08-23T19:57

донецкая народная республика

россия

виталий хоценко

андрей фурсенко

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко сообщил, что встретился с помощником президента России Андреем Фурсенко и рассказал ему о ходе подготовки школ республики к новому учебному году."Рассказали с министром образования и науки ДНР Ольгой Колударовой помощнику Президента Российской Федерации Андрею Александровичу Фурсенко о ходе подготовки школ ДНР к новому учебному году. Более 30 тысяч педагогов готовы приступить к работе 1 сентября, а во всех 584 школах Республики будет организован образовательный процесс. Особое внимание уделили вопросам безопасности образовательных учреждений. Надеемся, что благодаря поддержке Российской Федерации уже в следующем году мы сможем оснастить школы Донецкой Народной Республики необходимым оборудованием", - написал Хоценко в воем Telegram-канале.Он также отметил, что с помощником президента РФ обсудили возможность создания в ближайшей перспективе на территории ДНР двух кванториумов и центра для одаренных детей.

https://ria.ru/20220819/donbass-1810762214.html

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донецкая народная республика, россия, виталий хоценко, андрей фурсенко