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В ДНР рассказали о подготовке школ к новому учебному году - РИА Новости, 23.08.2022
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В ДНР рассказали о подготовке школ к новому учебному году
В ДНР рассказали о подготовке школ к новому учебному году - РИА Новости, 23.08.2022
В ДНР рассказали о подготовке школ к новому учебному году
Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко сообщил, что встретился с помощником президента России Андреем Фурсенко и рассказал ему о ходе подготовки школ... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T19:57
2022-08-23T19:57
донецкая народная республика
россия
виталий хоценко
андрей фурсенко
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко сообщил, что встретился с помощником президента России Андреем Фурсенко и рассказал ему о ходе подготовки школ республики к новому учебному году."Рассказали с министром образования и науки ДНР Ольгой Колударовой помощнику Президента Российской Федерации Андрею Александровичу Фурсенко о ходе подготовки школ ДНР к новому учебному году. Более 30 тысяч педагогов готовы приступить к работе 1 сентября, а во всех 584 школах Республики будет организован образовательный процесс. Особое внимание уделили вопросам безопасности образовательных учреждений. Надеемся, что благодаря поддержке Российской Федерации уже в следующем году мы сможем оснастить школы Донецкой Народной Республики необходимым оборудованием", - написал Хоценко в воем Telegram-канале.Он также отметил, что с помощником президента РФ обсудили возможность создания в ближайшей перспективе на территории ДНР двух кванториумов и центра для одаренных детей.
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донецкая народная республика, россия, виталий хоценко, андрей фурсенко
Донецкая Народная Республика, Россия, Виталий Хоценко, Андрей Фурсенко
19:57 23.08.2022
 
В ДНР рассказали о подготовке школ к новому учебному году

Премьер ДНР Хоценко рассказал помощнику президента России Фурсенко о подготовке школ ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУченики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области
Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Ученики на праздничной линейке в школе в День знаний в селе Саханка Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко сообщил, что встретился с помощником президента России Андреем Фурсенко и рассказал ему о ходе подготовки школ республики к новому учебному году.
"Рассказали с министром образования и науки ДНР Ольгой Колударовой помощнику Президента Российской Федерации Андрею Александровичу Фурсенко о ходе подготовки школ ДНР к новому учебному году. Более 30 тысяч педагогов готовы приступить к работе 1 сентября, а во всех 584 школах Республики будет организован образовательный процесс. Особое внимание уделили вопросам безопасности образовательных учреждений. Надеемся, что благодаря поддержке Российской Федерации уже в следующем году мы сможем оснастить школы Донецкой Народной Республики необходимым оборудованием", - написал Хоценко в воем Telegram-канале.
Он также отметил, что с помощником президента РФ обсудили возможность создания в ближайшей перспективе на территории ДНР двух кванториумов и центра для одаренных детей.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 14:41
Глава ДНР рассказал о возможном формате обучения в школах республики
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияВиталий ХоценкоАндрей Фурсенко
 
 
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