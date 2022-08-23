https://ria.ru/20220823/shkoly-1811668000.html

Тюменские школы в День знаний примут на 11 тысяч больше учащихся

Тюменские школы в День знаний примут на 11 тысяч больше учащихся - РИА Новости, 23.08.2022

Тюменские школы в День знаний примут на 11 тысяч больше учащихся

Школы Тюменской области полностью готовы к новому учебному году, учиться в них будут 243 тысячи детей и подростков - на 11 тысяч больше, чем в 2021 году,... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:55

2022-08-23T18:55

2022-08-23T18:55

тюменская область

общество

александр моор

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 23 авг - РИА Новости. Школы Тюменской области полностью готовы к новому учебному году, учиться в них будут 243 тысячи детей и подростков - на 11 тысяч больше, чем в 2021 году, сообщил глава региона Александр Моор.Каждая школа прошла проверки на противопожарную и антитеррористическую безопасность, имеет автоматическую пожарную сигнализацию, все учебные заведения находятся под охраной."Сто процентов средних школ в Тюменской области полностью подготовлено к новому учебному году. В День знаний за парты в 531 школе сядут почти 243 тысячи юных жителей региона, в том числе свыше 25 тысяч первоклассников. Количество школьников в Тюменской области увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем на 11 тысяч человек", – отметил Александр Моор.Отмечается, что в этом учебном году в сельские школы придут работать 109 новых педагогов, а всего в региональной системе образования работают 25 тысяч человек. В 19 сельских школ по федеральному проекту "Цифровая образовательная среда" закуплено и установлено современное компьютерное и мультимедийное оборудование. Региональный проект "Информационная инфраструктура" позволил обеспечить 368 школ безопасным доступом к интернету через Wi-Fi.

https://ria.ru/20220822/tyumen-1811303462.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, александр моор, тюменская область