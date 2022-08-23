https://ria.ru/20220823/shkola-1811584717.html

Новая школа открылась в Липецкой области благодаря нацпроекту

Новая школа открылась в Липецкой области благодаря нацпроекту - РИА Новости, 23.08.2022

Новая школа открылась в Липецкой области благодаря нацпроекту

Новая школа на 800 мест открылась сегодня в городе Грязи Липецкой области. Это стало возможно благодаря нацпроекту "Образование", сообщил побывавший на открытии РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:36

2022-08-23T15:36

2022-08-23T15:36

липецкая область

игорь артамонов

общество

школа

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ЛИПЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Новая школа на 800 мест открылась сегодня в городе Грязи Липецкой области. Это стало возможно благодаря нацпроекту "Образование", сообщил побывавший на открытии губернатор Игорь Артамонов."Мы увидели прекрасную школу, непохожую на другие. Типовой проект здесь смогли превратить в уникальный объект образования, с технической направленностью и особенным подходом к обучению", – подчеркнул глава региона.Он уточнил, что объем финансирования проекта составил более 1,2 миллиарда рублей.Школа состоит из трёх корпусов и рассчитана на 800 учеников. В здании оборудованы два спортзала, бассейн, большая столовая. Для уроков технологии оборудовано несколько лабораторных классов: со станками, 3D-принтером, швейными машинками и настоящей кухней.Игорь Артамонов пояснил, что в школе будут заниматься ранней профориентацией детей и тесно взаимодействовать с предприятиями, в том числе с резидентами ОЭЗ "Липецк". В ближайшее время закупят оборудование для работы по стандартам Worldskills. Планируется открытие IT-куба.

https://ria.ru/20220823/klaster-1811547032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, общество, школа