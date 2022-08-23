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Новая школа открылась в Липецкой области благодаря нацпроекту
Новая школа открылась в Липецкой области благодаря нацпроекту - РИА Новости, 23.08.2022
Новая школа открылась в Липецкой области благодаря нацпроекту
Новая школа на 800 мест открылась сегодня в городе Грязи Липецкой области. Это стало возможно благодаря нацпроекту "Образование", сообщил побывавший на открытии РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:36
2022-08-23T15:36
2022-08-23T15:36
липецкая область
игорь артамонов
общество
школа
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ЛИПЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Новая школа на 800 мест открылась сегодня в городе Грязи Липецкой области. Это стало возможно благодаря нацпроекту "Образование", сообщил побывавший на открытии губернатор Игорь Артамонов."Мы увидели прекрасную школу, непохожую на другие. Типовой проект здесь смогли превратить в уникальный объект образования, с технической направленностью и особенным подходом к обучению", – подчеркнул глава региона.Он уточнил, что объем финансирования проекта составил более 1,2 миллиарда рублей.Школа состоит из трёх корпусов и рассчитана на 800 учеников. В здании оборудованы два спортзала, бассейн, большая столовая. Для уроков технологии оборудовано несколько лабораторных классов: со станками, 3D-принтером, швейными машинками и настоящей кухней.Игорь Артамонов пояснил, что в школе будут заниматься ранней профориентацией детей и тесно взаимодействовать с предприятиями, в том числе с резидентами ОЭЗ "Липецк". В ближайшее время закупят оборудование для работы по стандартам Worldskills. Планируется открытие IT-куба.
https://ria.ru/20220823/klaster-1811547032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь артамонов, общество, школа
Липецкая область, Игорь Артамонов, Общество, Школа
ЛИПЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Новая школа на 800 мест открылась сегодня в городе Грязи Липецкой области. Это стало возможно благодаря нацпроекту "Образование", сообщил побывавший на открытии губернатор Игорь Артамонов.
"Мы увидели прекрасную школу, непохожую на другие. Типовой проект здесь смогли превратить в уникальный объект образования, с технической направленностью и особенным подходом к обучению", – подчеркнул глава региона.
Он уточнил, что объем финансирования проекта составил более 1,2 миллиарда рублей.
Школа состоит из трёх корпусов и рассчитана на 800 учеников. В здании оборудованы два спортзала, бассейн, большая столовая. Для уроков технологии оборудовано несколько лабораторных классов: со станками, 3D-принтером, швейными машинками и настоящей кухней.
Игорь Артамонов
пояснил, что в школе будут заниматься ранней профориентацией детей и тесно взаимодействовать с предприятиями, в том числе с резидентами ОЭЗ "Липецк". В ближайшее время закупят оборудование для работы по стандартам Worldskills. Планируется открытие IT-куба.
"Администрация района очень ответственно подошла к реализации этого проекта, подрядчика мы выбрали надёжного, и сегодня видим прекрасный результат. По просьбе жителей добавили финансирование и сделали здесь новые дороги и освещение. Надеюсь, наш проект понравится и детям, и родителям, и учителям", – подытожил губернатор.