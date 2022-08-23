https://ria.ru/20220823/sbol-1811492459.html

Приложение "СБОЛ" исчезло из App Store

Приложение "СБОЛ" исчезло из App Store - РИА Новости, 23.08.2022

Приложение "СБОЛ" исчезло из App Store

Приложение "СБОЛ", которое давало возможность клиентам Сбербанка с устройствами на iOS использовать сервисы банка, удалено из App Store, следует из информации... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:00

2022-08-23T11:00

2022-08-23T11:00

app store

технологии

сбербанк россии

apple

google

общество

россия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Приложение "СБОЛ", которое давало возможность клиентам Сбербанка с устройствами на iOS использовать сервисы банка, удалено из App Store, следует из информации магазина приложений.На прошлой неделе в App Store компанией "Открытые ИТ-решения" (Open IT-Solutions) был выпущен агрегатор для банковских операций "СБОЛ", который предоставляет возможности для онлайн-банкинга, к сервису тогда присоединился Сбербанк. В банке отметили, что рекомендуют использовать новое приложение клиентам с устройствами Apple, на которых еще не установлено приложение "Сбербанк Онлайн".Однако утром во вторник найти приложение через магазин по названию разработчика или самого сервиса не получилось, а при попытке перейти на него из Google появляется сообщение "Приложение не доступно". При этом сам сервис "СБОЛ" продолжает работу.Весной этого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. Приложения, ранее установленные на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.Эксперты отмечали, что Apple может удалить приложение "СБОЛ" из своего магазина в течение нескольких дней.

https://ria.ru/20220819/okko-1810758682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

app store, технологии, сбербанк россии, apple, google, общество, россия