Приложение "СБОЛ" исчезло из App Store
Приложение "СБОЛ" для использования сервисов Сбербанка исчезло из App Store
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Приложение "СБОЛ", которое давало возможность клиентам Сбербанка с устройствами на iOS использовать сервисы банка, удалено из App Store, следует из информации магазина приложений.
На прошлой неделе в App Store компанией "Открытые ИТ-решения" (Open IT-Solutions) был выпущен агрегатор для банковских операций "СБОЛ", который предоставляет возможности для онлайн-банкинга, к сервису тогда присоединился Сбербанк. В банке отметили, что рекомендуют использовать новое приложение клиентам с устройствами Apple, на которых еще не установлено приложение "Сбербанк Онлайн".
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Однако утром во вторник найти приложение через магазин по названию разработчика или самого сервиса не получилось, а при попытке перейти на него из Google появляется сообщение "Приложение не доступно". При этом сам сервис "СБОЛ" продолжает работу.
Весной этого года США ввели в отношении Сбербанка санкции, в результате его мобильное приложение было удалено из App Store и Google Play. Приложения, ранее установленные на мобильные устройства, продолжают работу до сих пор.
Эксперты отмечали, что Apple может удалить приложение "СБОЛ" из своего магазина в течение нескольких дней.
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