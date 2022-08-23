https://ria.ru/20220823/saratov-1811467362.html

Глава Саратова уходит в отставку из-за участия в выборах в облдуму

Глава Саратова уходит в отставку из-за участия в выборах в облдуму - РИА Новости, 23.08.2022

Глава Саратова уходит в отставку из-за участия в выборах в облдуму

Глава Саратова Михаил Исаев, которого партия "Единая Россия" выдвинула на предстоящие выборы депутатов областной думы, во вторник объявил об отставке, сообщила... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T08:58

2022-08-23T08:58

2022-08-23T08:58

политика

саратов

роман бусаргин

саратовская область

михаил исаев

единая россия

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САРАТОВ, 23 авг - РИА Новости. Глава Саратова Михаил Исаев, которого партия "Единая Россия" выдвинула на предстоящие выборы депутатов областной думы, во вторник объявил об отставке, сообщила пресс-служба мэрии.Выборы губернатора региона и депутатов саратовской областной думы пройдут в единый день голосования с 9 по 11 сентября.Сам Исаев отметил, что знает проблематику территорий, видит решения и готов реализовывать их в роли депутата областной думы."Свое намерение я обсуждал с врио губернатора Романом Бусаргиным и заручился его поддержкой. В случае, если заводчане (избиратели Заводского района Саратова) выберут меня депутатом, а жители области - Романа Викторовича губернатором, я продолжу работать в одной команде с ним на благо региона", - написал Исаев в Telegram-канале.По его словам, с октября 2017 года, когда он возглавил город, удалось реализовать значительное количество проектов в сфере благоустройства, отремонтировать миллионы квадратных метров дорог и тротуаров, построить десятки социальных объектов, улучшить условия проживания нескольких тысяч семей и расширить границы муниципального образования."У Саратова появился Гагаринский район, значительно обновился парк троллейбусов, впервые за десятилетия капитально отремонтирован путепровод Трофимовский, в городе был построен современный пляж, а также появилось самое протяженное в Европе пешеходное кольцо. Саратов подошел к реализации значимого проекта - строительство линии скоростного трамвая, идет обсуждение и проектирование нескольких транспортных развязок и это далеко не все", - пояснил мэр.

https://ria.ru/20220727/vybory-1805234125.html

https://ria.ru/20220629/vybory-1798960526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, саратов, роман бусаргин, саратовская область, михаил исаев, единая россия