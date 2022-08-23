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США расширили санкции против Китая - РИА Новости, 23.08.2022
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США расширили санкции против Китая
США расширили санкции против Китая - РИА Новости, 23.08.2022
США расширили санкции против Китая
США ввели санкции против семи компаний, связанных с Китаем, в связи с угрозой национальной безопасности, говорится в опубликованном во вторник документе... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:26
2022-08-23T16:48
экономика
сша
китай
санкции
министерство торговли сша
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США ввели санкции против семи компаний, связанных с Китаем, в связи с угрозой национальной безопасности, говорится в опубликованном во вторник документе американского Министерства торговли."Министерство торговли вносит изменения в правила экспортного контроля, добавляя семь организаций в санкционный лист", - говорится в документе.Отмечается, что эти организации были определены правительством США как действующие вразрез с национальной безопасностью или интересами иностранной политики Соединенных Штатов и "будут внесены в санкционный лист с указанием места назначения в Китае".
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экономика, сша, китай, санкции, министерство торговли сша
Экономика, США, Китай, Санкции, Министерство торговли США
16:26 23.08.2022 (обновлено: 16:48 23.08.2022)
 
США расширили санкции против Китая

США добавили семь связанных с Китаем компаний в санкционный список

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : U.S. Department of Commerce
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США ввели санкции против семи компаний, связанных с Китаем, в связи с угрозой национальной безопасности, говорится в опубликованном во вторник документе американского Министерства торговли.
"Министерство торговли вносит изменения в правила экспортного контроля, добавляя семь организаций в санкционный лист", - говорится в документе.
Отмечается, что эти организации были определены правительством США как действующие вразрез с национальной безопасностью или интересами иностранной политики Соединенных Штатов и "будут внесены в санкционный лист с указанием места назначения в Китае".
Флаги США и Китая перед открытием китайско-американских переговоров в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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Америка упрашивает Китай снять с нее санкции
 
ЭкономикаСШАКитайСанкцииМинистерство торговли США
 
 
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