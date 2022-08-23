https://ria.ru/20220823/sanktsii-1811609788.html

США расширили санкции против Китая

США расширили санкции против Китая - РИА Новости, 23.08.2022

США расширили санкции против Китая

США ввели санкции против семи компаний, связанных с Китаем, в связи с угрозой национальной безопасности, говорится в опубликованном во вторник документе... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:26

2022-08-23T16:26

2022-08-23T16:48

экономика

сша

китай

санкции

министерство торговли сша

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США ввели санкции против семи компаний, связанных с Китаем, в связи с угрозой национальной безопасности, говорится в опубликованном во вторник документе американского Министерства торговли."Министерство торговли вносит изменения в правила экспортного контроля, добавляя семь организаций в санкционный лист", - говорится в документе.Отмечается, что эти организации были определены правительством США как действующие вразрез с национальной безопасностью или интересами иностранной политики Соединенных Штатов и "будут внесены в санкционный лист с указанием места назначения в Китае".

https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810851565.html

сша

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, китай, санкции, министерство торговли сша