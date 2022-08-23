В санкционный список Канады попали 27 российских губернаторов
Канадские власти включили в санкционный список 27 российских губернаторов
© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Канада включила в санкционный список 27 российских губернаторов.
Согласно списку, опубликованному на сайте правительства Канады, под санкции попали губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Чувашии Олег Николаев, губернатор Красноярского края Александр Усс, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин, врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Под санкции также попали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, глава республики Коми Владимир Уйба, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Амурской области Василий Орлов, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Во вторник канадские власти расширили антироссийские санкции, которые коснулись 62 физических лиц и одной организации. В качестве обоснования новых санкций в Оттаве утверждают, что действия Российской Федерации представляют собой "серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело к серьезному международному кризису".
22 августа, 18:58Трюдо заявил, что Европа продолжит зависеть от российских ресурсов