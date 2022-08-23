https://ria.ru/20220823/rozysk-1811635141.html

СК планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной

СК планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022

СК планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной

Следственный комитет России намерен объявить в розыск украинку Наталью Вовк, которую ФСБ назвала исполнителем убийства политолога и журналистки Дарьи Дугиной. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T17:17

2022-08-23T17:17

2022-08-23T19:52

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

одинцовский район

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Следственный комитет России намерен объявить в розыск украинку Наталью Вовк, которую ФСБ назвала исполнителем убийства политолога и журналистки Дарьи Дугиной.В квартире и гараже, которые снимала подозреваемая, проводятся обыски. Следователи допросили родственников потерпевшей, свидетелей трагедии, а также персонал и участников фестиваля. Кроме того, устанавливаются другие причастные к убийству лица.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. Федеральная служба безопасности накануне сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Дугиной женщина вместе с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220823/dugina-1811559784.html

россия

московская область (подмосковье)

одинцовский район

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), одинцовский район