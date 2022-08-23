https://ria.ru/20220823/rozysk-1811635141.html
СК планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной
СК планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной - РИА Новости, 23.08.2022
СК планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной
Следственный комитет России намерен объявить в розыск украинку Наталью Вовк, которую ФСБ назвала исполнителем убийства политолога и журналистки Дарьи Дугиной. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T17:17
2022-08-23T17:17
2022-08-23T19:52
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
дарья дугина
подрыв автомобиля дарьи дугиной
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
одинцовский район
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Следственный комитет России намерен объявить в розыск украинку Наталью Вовк, которую ФСБ назвала исполнителем убийства политолога и журналистки Дарьи Дугиной.В квартире и гараже, которые снимала подозреваемая, проводятся обыски. Следователи допросили родственников потерпевшей, свидетелей трагедии, а также персонал и участников фестиваля. Кроме того, устанавливаются другие причастные к убийству лица.Политолог и журналистка Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. Федеральная служба безопасности накануне сообщила о раскрытии преступления. По данным контрразведчиков, за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Дугиной женщина вместе с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20220823/dugina-1811559784.html
россия
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), одинцовский район
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Дарья Дугина, Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Московская область (Подмосковье), Одинцовский район
17:17 23.08.2022 (обновлено: 19:52 23.08.2022)
СК планирует объявить в розыск предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной
СКР объявит в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Вовк