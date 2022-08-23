https://ria.ru/20220823/provokatsii-1811663857.html

Россия предостерегла Запад от провокаций в отношении судов с зерном

Россия предостерегла Запад от провокаций в отношении судов с зерном - РИА Новости, 23.08.2022

Россия предостерегла Запад от провокаций в отношении судов с зерном

Москва предостерегает Запад от опасных провокаций в отношении судов по продуктовой сделке, ответственность за них ляжет на организаторов, заявила официальный... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:44

2022-08-23T18:44

2022-08-23T19:48

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва предостерегает Запад от опасных провокаций в отношении судов по продуктовой сделке, ответственность за них ляжет на организаторов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По информации МИД РФ, Запад планирует вбросить информацию о том, что РФ якобы готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов, перевозящих зерно с Украины."Предостерегаем Запад от подобного рода неприемлемых и опасных провокаций, вся ответственность за которые ляжет на их организаторов", - говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20220821/provokatsii-1811066058.html

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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова