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Россия предостерегла Запад от провокаций в отношении судов с зерном
Россия предостерегла Запад от провокаций в отношении судов с зерном - РИА Новости, 23.08.2022
Россия предостерегла Запад от провокаций в отношении судов с зерном
Москва предостерегает Запад от опасных провокаций в отношении судов по продуктовой сделке, ответственность за них ляжет на организаторов, заявила официальный... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:44
2022-08-23T18:44
2022-08-23T19:48
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Москва предостерегает Запад от опасных провокаций в отношении судов по продуктовой сделке, ответственность за них ляжет на организаторов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По информации МИД РФ, Запад планирует вбросить информацию о том, что РФ якобы готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов, перевозящих зерно с Украины."Предостерегаем Запад от подобного рода неприемлемых и опасных провокаций, вся ответственность за которые ляжет на их организаторов", - говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
В мире, Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
18:44 23.08.2022 (обновлено: 19:48 23.08.2022)
Россия предостерегла Запад от провокаций в отношении судов с зерном
Представитель МИД Захарова предостерегла Запад от провокаций в отношении судов с зерном