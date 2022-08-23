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Площадь лесных пожаров под Рязанью увеличилась за сутки на 850 гектаров - РИА Новости, 23.08.2022
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Площадь лесных пожаров под Рязанью увеличилась за сутки на 850 гектаров
Площадь лесных пожаров под Рязанью увеличилась за сутки на 850 гектаров - РИА Новости, 23.08.2022
Площадь лесных пожаров под Рязанью увеличилась за сутки на 850 гектаров
Площадь природных пожаров на территории Рязанской области увеличилась за минувшие сутки почти на 850 гектаров и превысила 9,4 тысячи гектаров, рассказал РИА... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T11:40
2022-08-23T12:31
происшествия
рязанская область
база охраны лесов "авиалесоохрана"
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Площадь природных пожаров на территории Рязанской области увеличилась за минувшие сутки почти на 850 гектаров и превысила 9,4 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 06.00 мск понедельника площадь лесных пожаров в Рязанской области составляла 8,62 тысячи гектаров, на 10.00 вторника достигла 9,47 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.По данным Авиалесоохраны, на 00.00 мск вторника в Рязанской области на землях лесного фонда действовали два пожара на площади 7,47 тысячи гектаров.
рязанская область
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Борьба с природными пожарами в Рязанской области
Ситуация с пожарами в Рязанской области будет продолжаться еще несколько дней, но с каждым днем они становятся все меньше, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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происшествия, рязанская область, база охраны лесов "авиалесоохрана", видео
Происшествия, Рязанская область, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
Площадь лесных пожаров под Рязанью увеличилась за сутки на 850 гектаров
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Площадь природных пожаров на территории Рязанской области увеличилась за минувшие сутки почти на 850 гектаров и превысила 9,4 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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11:40 23.08.2022 (обновлено: 12:31 23.08.2022)
 
Площадь лесных пожаров под Рязанью увеличилась за сутки на 850 гектаров

Площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла за сутки почти до 9,5 тысячи гектаров

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДым от природного пожара в Рязанской области
Дым от природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Дым от природного пожара в Рязанской области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Площадь природных пожаров на территории Рязанской области увеличилась за минувшие сутки почти на 850 гектаров и превысила 9,4 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На 06.00 мск понедельника площадь лесных пожаров в Рязанской области составляла 8,62 тысячи гектаров, на 10.00 вторника достигла 9,47 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.
По данным Авиалесоохраны, на 00.00 мск вторника в Рязанской области на землях лесного фонда действовали два пожара на площади 7,47 тысячи гектаров.
 
ПроисшествияРязанская областьБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"
 
 
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