https://ria.ru/20220823/pozhary-1811503866.html

Площадь лесных пожаров под Рязанью увеличилась за сутки на 850 гектаров

Площадь лесных пожаров под Рязанью увеличилась за сутки на 850 гектаров - РИА Новости, 23.08.2022

Площадь лесных пожаров под Рязанью увеличилась за сутки на 850 гектаров

Площадь природных пожаров на территории Рязанской области увеличилась за минувшие сутки почти на 850 гектаров и превысила 9,4 тысячи гектаров, рассказал РИА... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:40

2022-08-23T11:40

2022-08-23T12:31

происшествия

рязанская область

база охраны лесов "авиалесоохрана"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811416432_0:391:2946:2048_1920x0_80_0_0_59c25a0eab52a4209d169bce3743e9e7.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Площадь природных пожаров на территории Рязанской области увеличилась за минувшие сутки почти на 850 гектаров и превысила 9,4 тысячи гектаров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 06.00 мск понедельника площадь лесных пожаров в Рязанской области составляла 8,62 тысячи гектаров, на 10.00 вторника достигла 9,47 тысячи гектаров", - сказал собеседник агентства.По данным Авиалесоохраны, на 00.00 мск вторника в Рязанской области на землях лесного фонда действовали два пожара на площади 7,47 тысячи гектаров.

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Борьба с природными пожарами в Рязанской области Ситуация с пожарами в Рязанской области будет продолжаться еще несколько дней, но с каждым днем они становятся все меньше, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 2022-08-23T11:40 true PT0M59S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рязанская область, база охраны лесов "авиалесоохрана", видео