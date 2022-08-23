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Пожар в Рязанской области тушат в круглосуточном режиме - РИА Новости, 23.08.2022
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Пожар в Рязанской области тушат в круглосуточном режиме
Пожар в Рязанской области тушат в круглосуточном режиме - РИА Новости, 23.08.2022
Пожар в Рязанской области тушат в круглосуточном режиме
Природный пожар в Рязанской области ликвидируют днем и ночью, сообщили в пресс-службе Рослесхоза. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:45
2022-08-23T20:37
происшествия
рязанская область
природные пожары в россии
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Природный пожар в Рязанской области ликвидируют днем и ночью, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.По данным ведомства, справляться с огнем помогают более девяти тысяч человек, свыше полутора тысяч единиц спецтехники и 18 воздушных судов.Москвичи с прошлой недели жалуются на запах гари и смог. Причиной стали лесные пожары, в частности, в Рязанской области. Метеорологи уточнили, что дым в столицу несет восточный и юго-восточный ветер.В минувший четверг власти Москвы решили помочь соседней области в борьбе с огнем. Как заявил мэр Сергей Собянин, группировку увеличили почти до девяти тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники.
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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, сергей собянин, москва
Происшествия, Рязанская область, Природные пожары в России, Сергей Собянин, Москва
18:45 23.08.2022 (обновлено: 20:37 23.08.2022)
 
Пожар в Рязанской области тушат в круглосуточном режиме

Рослесхоз: ликвидацию пожара в Рязанской области проводят в круглосуточном режиме

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Природный пожар в Рязанской области ликвидируют днем и ночью, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.

"Тушение огня проводится в круглосуточном режиме. Проложено 18,5 километра минерализованных полос, опашка продолжается. Локализовано три кромки пожара, ведется окарауливание и дотушивание", — уточнили там.

По данным ведомства, справляться с огнем помогают более девяти тысяч человек, свыше полутора тысяч единиц спецтехники и 18 воздушных судов.
Москвичи с прошлой недели жалуются на запах гари и смог. Причиной стали лесные пожары, в частности, в Рязанской области. Метеорологи уточнили, что дым в столицу несет восточный и юго-восточный ветер.
В минувший четверг власти Москвы решили помочь соседней области в борьбе с огнем. Как заявил мэр Сергей Собянин, группировку увеличили почти до девяти тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники.
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ПроисшествияРязанская областьПриродные пожары в РоссииСергей СобянинМосква
 
 
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