18:45 23.08.2022 (обновлено: 20:37 23.08.2022)
Пожар в Рязанской области тушат в круглосуточном режиме
Рослесхоз: ликвидацию пожара в Рязанской области проводят в круглосуточном режиме
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
Самолет Ил-76ТД противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в Рязанской области
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Природный пожар в Рязанской области ликвидируют днем и ночью, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.
"Тушение огня проводится в круглосуточном режиме. Проложено 18,5 километра минерализованных полос, опашка продолжается. Локализовано три кромки пожара, ведется окарауливание и дотушивание", — уточнили там.
По данным ведомства, справляться с огнем помогают более девяти тысяч человек, свыше полутора тысяч единиц спецтехники и 18 воздушных судов.
Москвичи с прошлой недели жалуются на запах гари и смог. Причиной стали лесные пожары, в частности, в Рязанской области. Метеорологи уточнили, что дым в столицу несет восточный и юго-восточный ветер.
В минувший четверг власти Москвы решили помочь соседней области в борьбе с огнем. Как заявил мэр Сергей Собянин, группировку увеличили почти до девяти тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники.
22 августа, 18:12ИнфографикаПожары, из-за которых Москву заволокло смогом