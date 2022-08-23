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Пожар в Рязанской области тушат в круглосуточном режиме

Пожар в Рязанской области тушат в круглосуточном режиме - РИА Новости, 23.08.2022

Пожар в Рязанской области тушат в круглосуточном режиме

Природный пожар в Рязанской области ликвидируют днем и ночью, сообщили в пресс-службе Рослесхоза. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:45

2022-08-23T18:45

2022-08-23T20:37

происшествия

рязанская область

природные пожары в россии

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Природный пожар в Рязанской области ликвидируют днем и ночью, сообщили в пресс-службе Рослесхоза.По данным ведомства, справляться с огнем помогают более девяти тысяч человек, свыше полутора тысяч единиц спецтехники и 18 воздушных судов.Москвичи с прошлой недели жалуются на запах гари и смог. Причиной стали лесные пожары, в частности, в Рязанской области. Метеорологи уточнили, что дым в столицу несет восточный и юго-восточный ветер.В минувший четверг власти Москвы решили помочь соседней области в борьбе с огнем. Как заявил мэр Сергей Собянин, группировку увеличили почти до девяти тысяч человек, отправили дополнительно 200 единиц техники.

https://ria.ru/20220822/smog_moskva-1811355368.html

рязанская область

москва

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происшествия, рязанская область, природные пожары в россии, сергей собянин, москва