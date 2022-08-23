https://ria.ru/20220823/pozhar-1811566266.html

В Ростовской области потушили лесной пожар

В Ростовской области потушили лесной пожар - РИА Новости, 23.08.2022

В Ростовской области потушили лесной пожар

Пожарные ликвидировали возгорание в Каменском лесничестве Ростовской области, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:01

2022-08-23T15:01

2022-08-23T15:21

происшествия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в Каменском лесничестве Ростовской области, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России.Пожар в Каменском лесничестве произошел в понедельник днем. К вечеру он охватил 50 гектаров. Во вторник утром огонь удалось локализовать на 54 гектарах."В 14.15 мск пожар ликвидирован на 54 гектарах", - сказал он.В тушении было задействовано более 470 человек и 75 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России, а также пожарный поезд.В понедельник ГУМЧС по области сообщал, что пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в Азовском районе Ростовской области на 3 тысячах квадратных метров.

https://ria.ru/20220823/pozhary-1811555622.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии