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В Ростовской области потушили лесной пожар - РИА Новости, 23.08.2022
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В Ростовской области потушили лесной пожар
В Ростовской области потушили лесной пожар - РИА Новости, 23.08.2022
В Ростовской области потушили лесной пожар
Пожарные ликвидировали возгорание в Каменском лесничестве Ростовской области, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:01
2022-08-23T15:21
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в Каменском лесничестве Ростовской области, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России.Пожар в Каменском лесничестве произошел в понедельник днем. К вечеру он охватил 50 гектаров. Во вторник утром огонь удалось локализовать на 54 гектарах."В 14.15 мск пожар ликвидирован на 54 гектарах", - сказал он.В тушении было задействовано более 470 человек и 75 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России, а также пожарный поезд.В понедельник ГУМЧС по области сообщал, что пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в Азовском районе Ростовской области на 3 тысячах квадратных метров.
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ростовская область
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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
15:01 23.08.2022 (обновлено: 15:21 23.08.2022)
 
В Ростовской области потушили лесной пожар

МЧС: в Каменском районе Ростовской области потушили лесной пожар

© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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Тушение лесных пожаров. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание в Каменском лесничестве Ростовской области, сообщил журналистам представитель регионального ГУМЧС России.
Пожар в Каменском лесничестве произошел в понедельник днем. К вечеру он охватил 50 гектаров. Во вторник утром огонь удалось локализовать на 54 гектарах.
"В 14.15 мск пожар ликвидирован на 54 гектарах", - сказал он.
В тушении было задействовано более 470 человек и 75 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России, а также пожарный поезд.
В понедельник ГУМЧС по области сообщал, что пожарные ликвидировали открытое горение сухой растительности в Азовском районе Ростовской области на 3 тысячах квадратных метров.
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ПроисшествияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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