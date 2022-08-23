https://ria.ru/20220823/pozhar-1811472146.html
В Каменском лесничестве Ростовской области локализовали природный пожар
В Каменском лесничестве Ростовской области локализовали природный пожар - РИА Новости, 23.08.2022
В Каменском лесничестве Ростовской области локализовали природный пожар
Пожар в Каменском лесничестве Ростовской области локализован на 54 гектарах, сообщил журналистам представитель регионального ГУ МЧС России. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T09:35
2022-08-23T09:35
2022-08-23T09:35
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Пожар в Каменском лесничестве Ростовской области локализован на 54 гектарах, сообщил журналистам представитель регионального ГУ МЧС России.Пожар в Каменском лесничестве произошел в понедельник днем. К 17.30 мск площадь возгорания составила около 10 гектаров, спустя час она выросла вдвое. Вечером в понедельник МЧС информировало, что пожар в лесничестве охватил до 50 гектаров."В 8.50 мск локализация пожара на 54 гектарах", - сказал он.В тушении задействовано 177 человек, 50 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России, а также пожарный поезд.
https://ria.ru/20220823/pozhary-1811464301.html
ростовская область
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Пожар в Каменском лесничестве в Ростовской области
Пожар в Каменском лесничестве охватил уже 32 га
2022-08-23T09:35
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ростовская область
В Каменском лесничестве Ростовской области локализовали природный пожар
Пожар в Каменском лесничестве Ростовской области локализовали на площади 54 гектара