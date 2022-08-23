https://ria.ru/20220823/pozhar-1811472146.html

В Каменском лесничестве Ростовской области локализовали природный пожар

В Каменском лесничестве Ростовской области локализовали природный пожар - РИА Новости, 23.08.2022

В Каменском лесничестве Ростовской области локализовали природный пожар

Пожар в Каменском лесничестве Ростовской области локализован на 54 гектарах, сообщил журналистам представитель регионального ГУ МЧС России. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T09:35

2022-08-23T09:35

2022-08-23T09:35

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Пожар в Каменском лесничестве Ростовской области локализован на 54 гектарах, сообщил журналистам представитель регионального ГУ МЧС России.Пожар в Каменском лесничестве произошел в понедельник днем. К 17.30 мск площадь возгорания составила около 10 гектаров, спустя час она выросла вдвое. Вечером в понедельник МЧС информировало, что пожар в лесничестве охватил до 50 гектаров."В 8.50 мск локализация пожара на 54 гектарах", - сказал он.В тушении задействовано 177 человек, 50 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России, а также пожарный поезд.

https://ria.ru/20220823/pozhary-1811464301.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область