Рейтинг@Mail.ru
На чиновника администрации Херсонской области совершили покушение - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/pokushenie-1811527418.html
На чиновника администрации Херсонской области совершили покушение
На чиновника администрации Херсонской области совершили покушение - РИА Новости, 23.08.2022
На чиновника администрации Херсонской области совершили покушение
Покушение совершено на замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игоря Телегина, сработало... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:51
2022-08-23T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808681460_0:79:939:607_1920x0_80_0_0_f2e8fd5d7feee85e348c9c2e1d64aea9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Покушение совершено на замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игоря Телегина, сработало самодельное взрывное устройство, чиновник жив и здоров, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Только что мы с ним разговаривали... Он жив и здоров. На него было совершенно покушение, но все нормально. У него нет никаких осложнений, никто его не убил, хотя попытались", - сказал Стремоусов.По его словам, сработало самодельное взрывное устройство направленного действия."Судя по взрывному устройству, возможно, это местная диверсионная группа законсервированная", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220820/pokushenie-1810997450.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808681460_29:0:838:607_1920x0_80_0_0_24f41fe7afd62d1e334209c2b8370879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область
12:51 23.08.2022 (обновлено: 12:59 23.08.2022)
 
На чиновника администрации Херсонской области совершили покушение

Замглавы ВГА Стремоусов сообщил о покушении на херсонского чиновника Телегина

© РИА НовостиАвтомобиль полиции в Херсоне
Автомобиль полиции в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости
Автомобиль полиции в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Покушение совершено на замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игоря Телегина, сработало самодельное взрывное устройство, чиновник жив и здоров, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Только что мы с ним разговаривали... Он жив и здоров. На него было совершенно покушение, но все нормально. У него нет никаких осложнений, никто его не убил, хотя попытались", - сказал Стремоусов.
Константин Иващенко - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 17:21Специальная военная операция на Украине
На мэра Мариуполя совершили покушение
По его словам, сработало самодельное взрывное устройство направленного действия.
"Судя по взрывному устройству, возможно, это местная диверсионная группа законсервированная", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала