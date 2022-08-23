https://ria.ru/20220823/pokushenie-1811527418.html
На чиновника администрации Херсонской области совершили покушение
На чиновника администрации Херсонской области совершили покушение - РИА Новости, 23.08.2022
На чиновника администрации Херсонской области совершили покушение
Покушение совершено на замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игоря Телегина, сработало... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:51
2022-08-23T12:51
2022-08-23T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Покушение совершено на замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игоря Телегина, сработало самодельное взрывное устройство, чиновник жив и здоров, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Только что мы с ним разговаривали... Он жив и здоров. На него было совершенно покушение, но все нормально. У него нет никаких осложнений, никто его не убил, хотя попытались", - сказал Стремоусов.По его словам, сработало самодельное взрывное устройство направленного действия."Судя по взрывному устройству, возможно, это местная диверсионная группа законсервированная", - подчеркнул Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220820/pokushenie-1810997450.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область
12:51 23.08.2022 (обновлено: 12:59 23.08.2022)
На чиновника администрации Херсонской области совершили покушение
Замглавы ВГА Стремоусов сообщил о покушении на херсонского чиновника Телегина
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Покушение совершено на замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игоря Телегина, сработало самодельное взрывное устройство, чиновник жив и здоров, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Только что мы с ним разговаривали... Он жив и здоров. На него было совершенно покушение, но все нормально. У него нет никаких осложнений, никто его не убил, хотя попытались", - сказал Стремоусов.
По его словам, сработало самодельное взрывное устройство направленного действия.
"Судя по взрывному устройству, возможно, это местная диверсионная группа законсервированная", - подчеркнул Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
, заняв такие крупные города, как Херсон
, Мелитополь
и Бердянск
, и отрезав Украину
от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России
. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.