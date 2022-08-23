https://ria.ru/20220823/pokakhontas-1811604683.html

Звезду "Покахонтас" задержали за хулиганство

Звезду "Покахонтас" задержали за хулиганство - РИА Новости, 23.08.2022

Звезду "Покахонтас" задержали за хулиганство

Ирен Бедард, озвучившую Покахонтас в одноименном мультфильме Disney, задержали за хулиганство, пишет TMZ. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:06

2022-08-23T18:06

2022-08-23T18:06

шоубиз

новости культуры

знаменитости

walt disney animation studios

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811584991_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_acd16981e2d3695d2719eba39b81d1cf.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ирен Бедард, озвучившую Покахонтас в одноименном мультфильме Disney, задержали за хулиганство, пишет TMZ. В полицию поступило сообщение, что в кустах лежит потерявшая сознание женщина. Когда на место приехали офицеры, они увидели Ирен. И ее эмоции, как отмечает издание, "были подобны американским горкам" — в один момент она говорила с полицейскими спокойно, в другой — плакала. Рядом с ней была другая женщина. Офицеры спросили у нее, с кем бы они могли связать по поводу Ирен. После этого Бедард начала кричать, что не хочет, чтобы этого человека вовлекали, попыталась сбежать и чуть было не опрокинула столик неподалеку. Потом Ирен какое-то время была спокойна, но внезапно пришла в ярость. За решеткой она была пару дней. 21 августа ее уже выпустили.Это не первый раз, когда Бедард задерживает полиция. В ноябре 2020 ее арестовали дважды за три дня. В этом году звезда супергероики DC Эзра Миллер неоднократно оказывался в центре скандалов. В марте его задержали за хулиганство в баре. А в апреле суд запретил Миллеру приближаться к семейной паре — они утверждали, что Эзра ворвался к ним в дом. На днях артист признался, что у него есть проблемы с психикой и он начал лечение.

https://ria.ru/20220818/domingo-1810621124.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, walt disney animation studios