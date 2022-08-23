Рейтинг@Mail.ru
Звезду "Покахонтас" задержали за хулиганство - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220823/pokakhontas-1811604683.html
Звезду "Покахонтас" задержали за хулиганство
Звезду "Покахонтас" задержали за хулиганство - РИА Новости, 23.08.2022
Звезду "Покахонтас" задержали за хулиганство
Ирен Бедард, озвучившую Покахонтас в одноименном мультфильме Disney, задержали за хулиганство, пишет TMZ. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:06
2022-08-23T18:06
шоубиз
новости культуры
знаменитости
walt disney animation studios
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811584991_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_acd16981e2d3695d2719eba39b81d1cf.jpg
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ирен Бедард, озвучившую Покахонтас в одноименном мультфильме Disney, задержали за хулиганство, пишет TMZ. В полицию поступило сообщение, что в кустах лежит потерявшая сознание женщина. Когда на место приехали офицеры, они увидели Ирен. И ее эмоции, как отмечает издание, "были подобны американским горкам" — в один момент она говорила с полицейскими спокойно, в другой — плакала. Рядом с ней была другая женщина. Офицеры спросили у нее, с кем бы они могли связать по поводу Ирен. После этого Бедард начала кричать, что не хочет, чтобы этого человека вовлекали, попыталась сбежать и чуть было не опрокинула столик неподалеку. Потом Ирен какое-то время была спокойна, но внезапно пришла в ярость. За решеткой она была пару дней. 21 августа ее уже выпустили.Это не первый раз, когда Бедард задерживает полиция. В ноябре 2020 ее арестовали дважды за три дня. В этом году звезда супергероики DC Эзра Миллер неоднократно оказывался в центре скандалов. В марте его задержали за хулиганство в баре. А в апреле суд запретил Миллеру приближаться к семейной паре — они утверждали, что Эзра ворвался к ним в дом. На днях артист признался, что у него есть проблемы с психикой и он начал лечение.
https://ria.ru/20220818/domingo-1810621124.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811584991_0:0:2001:1500_1920x0_80_0_0_23640a61f25e294dc42e75083661d5a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, знаменитости, walt disney animation studios
Шоубиз, Новости культуры, Знаменитости, Walt Disney Animation Studios
18:06 23.08.2022
 
Звезду "Покахонтас" задержали за хулиганство

Озвучившую Покахонтас актрису Ирен Бедард задержали за хулиганство

© AP Photo / John MillerИрен Бедард
Ирен Бедард - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / John Miller
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ирен Бедард, озвучившую Покахонтас в одноименном мультфильме Disney, задержали за хулиганство, пишет TMZ.
В полицию поступило сообщение, что в кустах лежит потерявшая сознание женщина. Когда на место приехали офицеры, они увидели Ирен. И ее эмоции, как отмечает издание, "были подобны американским горкам" — в один момент она говорила с полицейскими спокойно, в другой — плакала.
Рядом с ней была другая женщина. Офицеры спросили у нее, с кем бы они могли связать по поводу Ирен. После этого Бедард начала кричать, что не хочет, чтобы этого человека вовлекали, попыталась сбежать и чуть было не опрокинула столик неподалеку. Потом Ирен какое-то время была спокойна, но внезапно пришла в ярость.
За решеткой она была пару дней. 21 августа ее уже выпустили.
Это не первый раз, когда Бедард задерживает полиция. В ноябре 2020 ее арестовали дважды за три дня.
В этом году звезда супергероики DC Эзра Миллер неоднократно оказывался в центре скандалов. В марте его задержали за хулиганство в баре. А в апреле суд запретил Миллеру приближаться к семейной паре — они утверждали, что Эзра ворвался к ним в дом. На днях артист признался, что у него есть проблемы с психикой и он начал лечение.
Пласидо Доминго - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 23:57Шоубиз
Пласидо Доминго заподозрили в связях с аргентинской секс-сектой, пишут СМИ
 
ШоубизНовости культурыЗнаменитостиWalt Disney Animation Studios
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала