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Звезду "Покахонтас" задержали за хулиганство
Звезду "Покахонтас" задержали за хулиганство - РИА Новости, 23.08.2022
Звезду "Покахонтас" задержали за хулиганство
Ирен Бедард, озвучившую Покахонтас в одноименном мультфильме Disney, задержали за хулиганство, пишет TMZ. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:06
2022-08-23T18:06
2022-08-23T18:06
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Ирен Бедард, озвучившую Покахонтас в одноименном мультфильме Disney, задержали за хулиганство, пишет TMZ. В полицию поступило сообщение, что в кустах лежит потерявшая сознание женщина. Когда на место приехали офицеры, они увидели Ирен. И ее эмоции, как отмечает издание, "были подобны американским горкам" — в один момент она говорила с полицейскими спокойно, в другой — плакала. Рядом с ней была другая женщина. Офицеры спросили у нее, с кем бы они могли связать по поводу Ирен. После этого Бедард начала кричать, что не хочет, чтобы этого человека вовлекали, попыталась сбежать и чуть было не опрокинула столик неподалеку. Потом Ирен какое-то время была спокойна, но внезапно пришла в ярость. За решеткой она была пару дней. 21 августа ее уже выпустили.Это не первый раз, когда Бедард задерживает полиция. В ноябре 2020 ее арестовали дважды за три дня. В этом году звезда супергероики DC Эзра Миллер неоднократно оказывался в центре скандалов. В марте его задержали за хулиганство в баре. А в апреле суд запретил Миллеру приближаться к семейной паре — они утверждали, что Эзра ворвался к ним в дом. На днях артист признался, что у него есть проблемы с психикой и он начал лечение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, walt disney animation studios
Шоубиз, Новости культуры, Знаменитости, Walt Disney Animation Studios
Звезду "Покахонтас" задержали за хулиганство
Озвучившую Покахонтас актрису Ирен Бедард задержали за хулиганство
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.
Ирен Бедард, озвучившую Покахонтас в одноименном мультфильме Disney, задержали за хулиганство, пишет
TMZ.
В полицию поступило сообщение, что в кустах лежит потерявшая сознание женщина. Когда на место приехали офицеры, они увидели Ирен. И ее эмоции, как отмечает издание, "были подобны американским горкам" — в один момент она говорила с полицейскими спокойно, в другой — плакала.
Рядом с ней была другая женщина. Офицеры спросили у нее, с кем бы они могли связать по поводу Ирен. После этого Бедард начала кричать, что не хочет, чтобы этого человека вовлекали, попыталась сбежать и чуть было не опрокинула столик неподалеку. Потом Ирен какое-то время была спокойна, но внезапно пришла в ярость.
За решеткой она была пару дней. 21 августа ее уже выпустили.
Это не первый раз, когда Бедард задерживает полиция. В ноябре 2020 ее арестовали дважды за три дня.
В этом году звезда супергероики DC Эзра Миллер неоднократно оказывался в центре скандалов. В марте его задержали за хулиганство в баре. А в апреле суд запретил Миллеру приближаться к семейной паре — они утверждали, что Эзра ворвался к ним в дом. На днях артист признался
, что у него есть проблемы с психикой и он начал лечение.