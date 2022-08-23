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Офтальмологи МОНИКИ извлекли из глаза мужчины проволоку - РИА Новости, 23.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811602630.html
Офтальмологи МОНИКИ извлекли из глаза мужчины проволоку
Офтальмологи МОНИКИ извлекли из глаза мужчины проволоку - РИА Новости, 23.08.2022
Офтальмологи МОНИКИ извлекли из глаза мужчины проволоку
Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского извлекли из глаза пациента металлическую проволоку, говорится... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T16:23
2022-08-23T16:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
врачи
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского извлекли из глаза пациента металлическую проволоку, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.В отделение офтальмологии МОНИКИ поступил мужчина с металлической проволокой, застрявшей в глазном яблоке. Длина инородного тела составляла 1,5 сантиметра. При этом травма привела практически к полной потере зрения, у пациента сохранилось только светоощущение, то есть он воспринимал свет и его яркость."Это очень опасная травма, которая может привезти к полной потере зрения. При проникающем ранении глазного яблока повреждаются роговица, склера, наружная оболочка и глубжележащие структуры. Именно поэтому своевременное обращение и диагностика крайне важны. Пациенту мы провели 2 операции: в 1-й день удалили инородное тело и ушили рану, а во 2-й – удалили катаракту, после чего зрение улучшилось и больной начал различать предметы", - приводятся слова врача-офтальмолога Татьяны Беловой.На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. Следующие полгода он будет наблюдаться у офтальмологов МОНИКИ, после чего ему выполнят операцию по замене хрусталика.
https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811235035.html
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московская область (подмосковье), врачи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), врачи
16:23 23.08.2022
 

Офтальмологи МОНИКИ извлекли из глаза мужчины проволоку

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВо время глазной операции
Во время глазной операции - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского извлекли из глаза пациента металлическую проволоку, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
В отделение офтальмологии МОНИКИ поступил мужчина с металлической проволокой, застрявшей в глазном яблоке. Длина инородного тела составляла 1,5 сантиметра. При этом травма привела практически к полной потере зрения, у пациента сохранилось только светоощущение, то есть он воспринимал свет и его яркость.
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"Это очень опасная травма, которая может привезти к полной потере зрения. При проникающем ранении глазного яблока повреждаются роговица, склера, наружная оболочка и глубжележащие структуры. Именно поэтому своевременное обращение и диагностика крайне важны. Пациенту мы провели 2 операции: в 1-й день удалили инородное тело и ушили рану, а во 2-й – удалили катаракту, после чего зрение улучшилось и больной начал различать предметы", - приводятся слова врача-офтальмолога Татьяны Беловой.
На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. Следующие полгода он будет наблюдаться у офтальмологов МОНИКИ, после чего ему выполнят операцию по замене хрусталика.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)врачи
 
 
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