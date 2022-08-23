https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811602630.html

Офтальмологи МОНИКИ извлекли из глаза мужчины проволоку

Офтальмологи МОНИКИ извлекли из глаза мужчины проволоку - РИА Новости, 23.08.2022

Офтальмологи МОНИКИ извлекли из глаза мужчины проволоку

Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского извлекли из глаза пациента металлическую проволоку, говорится... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:23

2022-08-23T16:23

2022-08-23T16:23

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского извлекли из глаза пациента металлическую проволоку, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.В отделение офтальмологии МОНИКИ поступил мужчина с металлической проволокой, застрявшей в глазном яблоке. Длина инородного тела составляла 1,5 сантиметра. При этом травма привела практически к полной потере зрения, у пациента сохранилось только светоощущение, то есть он воспринимал свет и его яркость."Это очень опасная травма, которая может привезти к полной потере зрения. При проникающем ранении глазного яблока повреждаются роговица, склера, наружная оболочка и глубжележащие структуры. Именно поэтому своевременное обращение и диагностика крайне важны. Пациенту мы провели 2 операции: в 1-й день удалили инородное тело и ушили рану, а во 2-й – удалили катаракту, после чего зрение улучшилось и больной начал различать предметы", - приводятся слова врача-офтальмолога Татьяны Беловой.На данный момент пациент чувствует себя хорошо и уже выписан. Следующие полгода он будет наблюдаться у офтальмологов МОНИКИ, после чего ему выполнят операцию по замене хрусталика.

https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811235035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), врачи