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Комлесхоз Подмосковья сообщил о 15 возгораниях за прошедшие сутки - РИА Новости, 23.08.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811482909.html
Комлесхоз Подмосковья сообщил о 15 возгораниях за прошедшие сутки
Комлесхоз Подмосковья сообщил о 15 возгораниях за прошедшие сутки - РИА Новости, 23.08.2022
Комлесхоз Подмосковья сообщил о 15 возгораниях за прошедшие сутки
Комитет лесного хозяйства Подмосковья сообщил, что на территории региона за прошедшие сутки произошло 15 возгораний на общей площади 7,5 гектара. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:31
2022-08-23T10:31
новости подмосковья
природные пожары в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Подмосковья сообщил, что на территории региона за прошедшие сутки произошло 15 возгораний на общей площади 7,5 гектара.Согласно справке пресс-службы, возгорания произошли в Истринском, Орехово-Зуевском, Ногинском, Луховицком, Виноградарском лесничествах, а также один пожар на территории "Русского леса" и Московского учебно-опытного лесничества."Все они (возгорания – ред.) ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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природные пожары в россии, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Природные пожары в России, Московская область (Подмосковье)
10:31 23.08.2022
 

Комлесхоз Подмосковья сообщил о 15 возгораниях за прошедшие сутки

© РИА Новости / Михаил Миронов / Перейти в фотобанкТушение пожаров в Подмосковье
Тушение пожаров в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Михаил Миронов
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Тушение пожаров в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Подмосковья сообщил, что на территории региона за прошедшие сутки произошло 15 возгораний на общей площади 7,5 гектара.
Согласно справке пресс-службы, возгорания произошли в Истринском, Орехово-Зуевском, Ногинском, Луховицком, Виноградарском лесничествах, а также один пожар на территории "Русского леса" и Московского учебно-опытного лесничества.
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Минэкологии Подмосковья держит на контроле ситуацию с задымлением
"Все они (возгорания – ред.) ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в Telegram-канале ведомства.
 
Новости ПодмосковьяПриродные пожары в РоссииМосковская область (Подмосковье)
 
 
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