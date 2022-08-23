https://ria.ru/20220823/podmoskove-1811482909.html
Комлесхоз Подмосковья сообщил о 15 возгораниях за прошедшие сутки
Комлесхоз Подмосковья сообщил о 15 возгораниях за прошедшие сутки - РИА Новости, 23.08.2022
Комлесхоз Подмосковья сообщил о 15 возгораниях за прошедшие сутки
Комитет лесного хозяйства Подмосковья сообщил, что на территории региона за прошедшие сутки произошло 15 возгораний на общей площади 7,5 гектара. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:31
2022-08-23T10:31
2022-08-23T10:31
новости подмосковья
природные пожары в россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Подмосковья сообщил, что на территории региона за прошедшие сутки произошло 15 возгораний на общей площади 7,5 гектара.Согласно справке пресс-службы, возгорания произошли в Истринском, Орехово-Зуевском, Ногинском, Луховицком, Виноградарском лесничествах, а также один пожар на территории "Русского леса" и Московского учебно-опытного лесничества."Все они (возгорания – ред.) ликвидированы в день обнаружения. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20220822/podmoskove-1811228317.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природные пожары в россии, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Природные пожары в России, Московская область (Подмосковье)