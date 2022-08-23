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Овчинский: москвичей приглашают на квиз, посвященный столичным предприятиям - РИА Новости, 23.08.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220823/mosprom-1811472962.html
Овчинский: москвичей приглашают на квиз, посвященный столичным предприятиям
Овчинский: москвичей приглашают на квиз, посвященный столичным предприятиям - РИА Новости, 23.08.2022
Овчинский: москвичей приглашают на квиз, посвященный столичным предприятиям
В Москве ко Дню города проведут интеллектуальную игру на тему столичной промышленности в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T09:40
2022-08-23T09:40
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
общество
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. В Москве ко Дню города проведут интеллектуальную игру на тему столичной промышленности в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Проект "Открой#Моспром", появившийся в столице три года назад, стремительно набирает аудиторию. И это неудивительно – у горожан и гостей Москвы появляется уникальная возможность побывать на промышленных предприятиях города, а также поближе познакомиться с их историей. Особую популярность в рамках проекта завоевали промышленные квизы. В преддверии Дня города 3 сентября на площадке особой экономической зоны "Технополис Москва", а также в онлайн-формате мы проведем интеллектуальные состязания для всех желающих. Участники смогут расширить кругозор и узнать интересные факты о предприятиях города", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Глава департамента отметил, что за три года в промышленных квизах "Открой#Моспром" приняли участие более 13 тысяч человек и 1,7 тысячи команд. В этот раз квиз будет состоять из шести раундов – "Разминка для везучих", "Включаем логику", "Железные нервы", "Тематический", "Хардкор" и "Последний шанс".Участникам предложат ответить на вопросы об истории становления столичных предприятий, отгадать модификации военно-транспортных самолетов, название изобретений и продуктов, имена известнейших промышленников по небольшим подсказкам, а также показать свою осведомленность последними событиями проекта "Открой#Моспром". Например, специальный тематический раунд будет посвящен "Московскому картофелю" — производителю первых отечественных чипсов.Всего будет проведено две игры. Победителей ждут призы и подарки. Регистрация на квиз доступна на сайте "Открой#Моспром". В команде должно быть от шести до восьми человек, уточняется в сообщении.
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общество, москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Общество, Москва, Владислав Овчинский
09:40 23.08.2022
 
Овчинский: москвичей приглашают на квиз, посвященный столичным предприятиям

Глава ДИПП Овчинский: москвичей приглашают на квиз, посвященный столичным предприятиям

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧасы с тремя часовыми поясами в технополисе "Москва"
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Часы с тремя часовыми поясами в технополисе "Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. В Москве ко Дню города проведут интеллектуальную игру на тему столичной промышленности в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Проект "Открой#Моспром", появившийся в столице три года назад, стремительно набирает аудиторию. И это неудивительно – у горожан и гостей Москвы появляется уникальная возможность побывать на промышленных предприятиях города, а также поближе познакомиться с их историей. Особую популярность в рамках проекта завоевали промышленные квизы. В преддверии Дня города 3 сентября на площадке особой экономической зоны "Технополис Москва", а также в онлайн-формате мы проведем интеллектуальные состязания для всех желающих. Участники смогут расширить кругозор и узнать интересные факты о предприятиях города", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
Более 10 млн человек стали участниками столичного проекта Открой Моспром - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 13:54Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Более 10 млн человек стали участниками столичного проекта "Открой Моспром"
Глава департамента отметил, что за три года в промышленных квизах "Открой#Моспром" приняли участие более 13 тысяч человек и 1,7 тысячи команд. В этот раз квиз будет состоять из шести раундов – "Разминка для везучих", "Включаем логику", "Железные нервы", "Тематический", "Хардкор" и "Последний шанс".
Участникам предложат ответить на вопросы об истории становления столичных предприятий, отгадать модификации военно-транспортных самолетов, название изобретений и продуктов, имена известнейших промышленников по небольшим подсказкам, а также показать свою осведомленность последними событиями проекта "Открой#Моспром". Например, специальный тематический раунд будет посвящен "Московскому картофелю" — производителю первых отечественных чипсов.
Всего будет проведено две игры. Победителей ждут призы и подарки. Регистрация на квиз доступна на сайте "Открой#Моспром". В команде должно быть от шести до восьми человек, уточняется в сообщении.
Моспром вдохновляет: концерт классики и джаза прошел на производстве - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 21:04Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
"Моспром вдохновляет": концерт классики и джаза прошел на производстве
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыОбществоМоскваВладислав Овчинский
 
 
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