https://ria.ru/20220823/mosprom-1811472962.html

Овчинский: москвичей приглашают на квиз, посвященный столичным предприятиям

Овчинский: москвичей приглашают на квиз, посвященный столичным предприятиям - РИА Новости, 23.08.2022

Овчинский: москвичей приглашают на квиз, посвященный столичным предприятиям

В Москве ко Дню города проведут интеллектуальную игру на тему столичной промышленности в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T09:40

2022-08-23T09:40

2022-08-23T09:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

общество

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. В Москве ко Дню города проведут интеллектуальную игру на тему столичной промышленности в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Проект "Открой#Моспром", появившийся в столице три года назад, стремительно набирает аудиторию. И это неудивительно – у горожан и гостей Москвы появляется уникальная возможность побывать на промышленных предприятиях города, а также поближе познакомиться с их историей. Особую популярность в рамках проекта завоевали промышленные квизы. В преддверии Дня города 3 сентября на площадке особой экономической зоны "Технополис Москва", а также в онлайн-формате мы проведем интеллектуальные состязания для всех желающих. Участники смогут расширить кругозор и узнать интересные факты о предприятиях города", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Глава департамента отметил, что за три года в промышленных квизах "Открой#Моспром" приняли участие более 13 тысяч человек и 1,7 тысячи команд. В этот раз квиз будет состоять из шести раундов – "Разминка для везучих", "Включаем логику", "Железные нервы", "Тематический", "Хардкор" и "Последний шанс".Участникам предложат ответить на вопросы об истории становления столичных предприятий, отгадать модификации военно-транспортных самолетов, название изобретений и продуктов, имена известнейших промышленников по небольшим подсказкам, а также показать свою осведомленность последними событиями проекта "Открой#Моспром". Например, специальный тематический раунд будет посвящен "Московскому картофелю" — производителю первых отечественных чипсов.Всего будет проведено две игры. Победителей ждут призы и подарки. Регистрация на квиз доступна на сайте "Открой#Моспром". В команде должно быть от шести до восьми человек, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220607/mosprom-1793730069.html

https://ria.ru/20220809/mosprom-1808446856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, владислав овчинский