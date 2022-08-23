Овчинский: москвичей приглашают на квиз, посвященный столичным предприятиям
Глава ДИПП Овчинский: москвичей приглашают на квиз, посвященный столичным предприятиям
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧасы с тремя часовыми поясами в технополисе "Москва"
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе "Москва". Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. В Москве ко Дню города проведут интеллектуальную игру на тему столичной промышленности в рамках проекта "Открой#Моспром", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Проект "Открой#Моспром", появившийся в столице три года назад, стремительно набирает аудиторию. И это неудивительно – у горожан и гостей Москвы появляется уникальная возможность побывать на промышленных предприятиях города, а также поближе познакомиться с их историей. Особую популярность в рамках проекта завоевали промышленные квизы. В преддверии Дня города 3 сентября на площадке особой экономической зоны "Технополис Москва", а также в онлайн-формате мы проведем интеллектуальные состязания для всех желающих. Участники смогут расширить кругозор и узнать интересные факты о предприятиях города", – рассказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
Глава департамента отметил, что за три года в промышленных квизах "Открой#Моспром" приняли участие более 13 тысяч человек и 1,7 тысячи команд. В этот раз квиз будет состоять из шести раундов – "Разминка для везучих", "Включаем логику", "Железные нервы", "Тематический", "Хардкор" и "Последний шанс".
Участникам предложат ответить на вопросы об истории становления столичных предприятий, отгадать модификации военно-транспортных самолетов, название изобретений и продуктов, имена известнейших промышленников по небольшим подсказкам, а также показать свою осведомленность последними событиями проекта "Открой#Моспром". Например, специальный тематический раунд будет посвящен "Московскому картофелю" — производителю первых отечественных чипсов.
Всего будет проведено две игры. Победителей ждут призы и подарки. Регистрация на квиз доступна на сайте "Открой#Моспром". В команде должно быть от шести до восьми человек, уточняется в сообщении.