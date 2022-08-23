https://ria.ru/20220823/moldaviya-1811556199.html

Молдавская партия "Шор" попросит суд отпустить ее замглавы на поруки

Молдавская партия "Шор" попросит суд отпустить ее замглавы на поруки - РИА Новости, 23.08.2022

Молдавская партия "Шор" попросит суд отпустить ее замглавы на поруки

Депутаты оппозиционной молдавской партии "Шор" обратятся в Апелляционную палату с просьбой отпустить вице-председателя политсилы Марину Таубер из СИЗО под их... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:22

2022-08-23T14:22

2022-08-23T14:22

в мире

молдавия

марина таубер

майя санду

кишинев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811540888_0:241:1280:961_1920x0_80_0_0_496fb2d3c9ab6e216d855cd8d78cbaae.jpg

КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Депутаты оппозиционной молдавской партии "Шор" обратятся в Апелляционную палату с просьбой отпустить вице-председателя политсилы Марину Таубер из СИЗО под их гарантии, заявил на протесте член парламента Вадим Фотеску.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Сторонники Таубер собрались во вторник у здания администрации президента и провели протест, во время которого потребовали освобождения депутата и отставки президента Майи Санду."Марина Таубер является политической заключенной, потому что нет никаких оснований для ее задержания, она ни разу не была допрошена, хотя более 30 дней находится под арестом. Мы отправимся в Апелляционную палату Кишинева, где депутаты представят наши депутатские гарантии, под которые суд должен выпустить общественно-политического деятеля", - заявил Фотеску.По его словам, лидеры оппозиции все чаще сталкиваются с заказными делами из-за "трусости со стороны властей".Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее не исключил, что партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.

https://ria.ru/20220801/moldaviya-1805862220.html

https://ria.ru/20220819/tauber-1810819975.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, марина таубер, майя санду, кишинев