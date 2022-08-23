Рейтинг@Mail.ru
Молдавская партия "Шор" попросит суд отпустить ее замглавы на поруки - РИА Новости, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220823/moldaviya-1811556199.html
Молдавская партия "Шор" попросит суд отпустить ее замглавы на поруки
Молдавская партия "Шор" попросит суд отпустить ее замглавы на поруки - РИА Новости, 23.08.2022
Молдавская партия "Шор" попросит суд отпустить ее замглавы на поруки
Депутаты оппозиционной молдавской партии "Шор" обратятся в Апелляционную палату с просьбой отпустить вице-председателя политсилы Марину Таубер из СИЗО под их... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:22
2022-08-23T14:22
в мире
молдавия
марина таубер
майя санду
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811540888_0:241:1280:961_1920x0_80_0_0_496fb2d3c9ab6e216d855cd8d78cbaae.jpg
КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Депутаты оппозиционной молдавской партии "Шор" обратятся в Апелляционную палату с просьбой отпустить вице-председателя политсилы Марину Таубер из СИЗО под их гарантии, заявил на протесте член парламента Вадим Фотеску.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.Сторонники Таубер собрались во вторник у здания администрации президента и провели протест, во время которого потребовали освобождения депутата и отставки президента Майи Санду."Марина Таубер является политической заключенной, потому что нет никаких оснований для ее задержания, она ни разу не была допрошена, хотя более 30 дней находится под арестом. Мы отправимся в Апелляционную палату Кишинева, где депутаты представят наши депутатские гарантии, под которые суд должен выпустить общественно-политического деятеля", - заявил Фотеску.По его словам, лидеры оппозиции все чаще сталкиваются с заказными делами из-за "трусости со стороны властей".Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее не исключил, что партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.
https://ria.ru/20220801/moldaviya-1805862220.html
https://ria.ru/20220819/tauber-1810819975.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811540888_250:189:1280:961_1920x0_80_0_0_072ebc0e2ca074ae31cc540bef64428f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, марина таубер, майя санду, кишинев
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Майя Санду, Кишинев
14:22 23.08.2022
 
Молдавская партия "Шор" попросит суд отпустить ее замглавы на поруки

Член парламента Молдавии Фотеску: партия "Шор" попросит суд отпустить Таубер на поруки

© РИА НовостиПротест сторонников партии "Шор" в Кишиневе
Протест сторонников партии Шор в Кишиневе
© РИА Новости
Протест сторонников партии "Шор" в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 23 авг - РИА Новости. Депутаты оппозиционной молдавской партии "Шор" обратятся в Апелляционную палату с просьбой отпустить вице-председателя политсилы Марину Таубер из СИЗО под их гарантии, заявил на протесте член парламента Вадим Фотеску.
В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции.
Акция протеста сторонников И. Додона в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 08:00
"Запад не поможет". Молдавию готовят к оккупации
Сторонники Таубер собрались во вторник у здания администрации президента и провели протест, во время которого потребовали освобождения депутата и отставки президента Майи Санду.
"Марина Таубер является политической заключенной, потому что нет никаких оснований для ее задержания, она ни разу не была допрошена, хотя более 30 дней находится под арестом. Мы отправимся в Апелляционную палату Кишинева, где депутаты представят наши депутатские гарантии, под которые суд должен выпустить общественно-политического деятеля", - заявил Фотеску.
По его словам, лидеры оппозиции все чаще сталкиваются с заказными делами из-за "трусости со стороны властей".
Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее не исключил, что партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали.
Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероника Драгалин - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 17:23
Победит ли американская прокурорша коррупцию в Молдове
 
В миреМолдавияМарина ТауберМайя СандуКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала