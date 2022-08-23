https://ria.ru/20220823/moldaviya-1811522815.html
Сторонники молдавской партии "Шор" требуют освободить ее зампредседателя
Сторонники молдавской партии "Шор" требуют освободить ее зампредседателя - РИА Новости, 23.08.2022
Сторонники молдавской партии "Шор" требуют освободить ее зампредседателя
Сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" проводят акцию протеста перед зданием администрации президента в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:39
2022-08-23T12:39
2022-08-23T14:40
в мире
молдавия
майя санду
марина таубер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804372727_0:1:1020:575_1920x0_80_0_0_2a070ae23045b277f82de2f9b8c37b98.jpg
КИШИНЕВ, 23 авг — РИА Новости. Сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" проводят акцию протеста перед зданием администрации президента в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Они требуют освобождения вице-председателя партии, депутата парламента Марины Таубер, которую, по их мнению, безосновательно держат в СИЗО. Митингующие собрались именно у администрации президента, поскольку уверены, что за арестом депутата стоит лично Майя Санду. Многие из участников акции надели футболки и кепки с надписью "Марина — политический заключенный"."Марина Таубер — политический заключенный нынешнего режима, мы должны положить конец этой диктатуре, поэтому требуем отставки президента Майи Санду. Кто придет после нее? Мы готовы взять на себя ответственность за страну", — заявили организаторы митинга с импровизированной трибуны на ступенях администрации президента.Они попросили аккредитованных в Молдавии дипломатов обратить внимание на эту ситуацию, поскольку, по их словам, оппозиция вновь сталкивается с политическими заказными делами.Лидер партии Илан Шор, который в 2019 году покинул страну из-за коррупционного скандала, выступил в поддержку Таубер с видеообращением."Мы запустили программу #freemarinajosmaia. Цель этой программы — достучаться до всех, до кого возможно, что Марина является политзаключенной по прямому указанию Майи Санду. В связи с беспределом, который творится сегодня в Молдавии, я призываю 23 августа всех несогласных, всех людей, которые не готовы терпеть беспредел и унижения от режима Майи Санду, выйти на масштабный протест и сказать свое нет режиму и беспределу", — заявил он.Девятнадцатого июля партия "Шор" организовала на центральной площади Кишинева акцию протеста, в которой приняли участие более 40 тысяч человек. Они выражали недовольство ростом цен и бездействием власти. Через два дня после акции антикоррупционная прокуратура провела у активистов и сторонников партии обыски, а парламент по запросу исполняющего обязанности генпрокурора Дмитрия Робу лишил Таубер депутатского иммунитета. Сейчас депутат находится под арестом.Как заявлял глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу, партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали. Члены "Шор" и их сторонники заявляют о политическом характере этого дела.
https://ria.ru/20220801/moldaviya-1805862220.html
https://ria.ru/20220819/tauber-1810819975.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804372727_127:0:894:575_1920x0_80_0_0_1c52c8ce68abcb3d7c77d8bf5ef5bfaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, марина таубер
В мире, Молдавия, Майя Санду, Марина Таубер
12:39 23.08.2022 (обновлено: 14:40 23.08.2022)
Сторонники молдавской партии "Шор" требуют освободить ее зампредседателя
Сторонники оппозиционной в Молдавии партии "Шор" требуют освободить зампредседателя Таубер
КИШИНЕВ, 23 авг — РИА Новости. Сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" проводят акцию протеста перед зданием администрации президента в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.
Они требуют освобождения вице-председателя партии, депутата парламента Марины Таубер, которую, по их мнению, безосновательно держат в СИЗО. Митингующие собрались именно у администрации президента, поскольку уверены, что за арестом депутата стоит лично Майя Санду
. Многие из участников акции надели футболки и кепки с надписью "Марина — политический заключенный".
"Марина Таубер — политический заключенный нынешнего режима, мы должны положить конец этой диктатуре, поэтому требуем отставки президента Майи Санду. Кто придет после нее? Мы готовы взять на себя ответственность за страну", — заявили организаторы митинга с импровизированной трибуны на ступенях администрации президента.
Они попросили аккредитованных в Молдавии дипломатов обратить внимание на эту ситуацию, поскольку, по их словам, оппозиция вновь сталкивается с политическими заказными делами.
Лидер партии Илан Шор, который в 2019 году покинул страну из-за коррупционного скандала, выступил в поддержку Таубер с видеообращением.
"Мы запустили программу #freemarinajosmaia. Цель этой программы — достучаться до всех, до кого возможно, что Марина является политзаключенной по прямому указанию Майи Санду. В связи с беспределом, который творится сегодня в Молдавии, я призываю 23 августа всех несогласных, всех людей, которые не готовы терпеть беспредел и унижения от режима Майи Санду, выйти на масштабный протест и сказать свое нет режиму и беспределу", — заявил он.
Девятнадцатого июля партия "Шор" организовала на центральной площади Кишинева акцию протеста, в которой приняли участие более 40 тысяч человек. Они выражали
недовольство ростом цен и бездействием власти.
Через два дня после акции антикоррупционная прокуратура провела у активистов и сторонников партии обыски, а парламент по запросу исполняющего обязанности генпрокурора Дмитрия Робу лишил Таубер депутатского иммунитета. Сейчас депутат находится под арестом.
Как заявлял глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу, партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали. Члены "Шор" и их сторонники заявляют о политическом характере этого дела.