https://ria.ru/20220823/moldaviya-1811522815.html

Сторонники молдавской партии "Шор" требуют освободить ее зампредседателя

Сторонники молдавской партии "Шор" требуют освободить ее зампредседателя - РИА Новости, 23.08.2022

Сторонники молдавской партии "Шор" требуют освободить ее зампредседателя

Сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" проводят акцию протеста перед зданием администрации президента в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:39

2022-08-23T12:39

2022-08-23T14:40

в мире

молдавия

майя санду

марина таубер

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КИШИНЕВ, 23 авг — РИА Новости. Сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор" проводят акцию протеста перед зданием администрации президента в Кишиневе, передает корреспондент РИА Новости.Они требуют освобождения вице-председателя партии, депутата парламента Марины Таубер, которую, по их мнению, безосновательно держат в СИЗО. Митингующие собрались именно у администрации президента, поскольку уверены, что за арестом депутата стоит лично Майя Санду. Многие из участников акции надели футболки и кепки с надписью "Марина — политический заключенный"."Марина Таубер — политический заключенный нынешнего режима, мы должны положить конец этой диктатуре, поэтому требуем отставки президента Майи Санду. Кто придет после нее? Мы готовы взять на себя ответственность за страну", — заявили организаторы митинга с импровизированной трибуны на ступенях администрации президента.Они попросили аккредитованных в Молдавии дипломатов обратить внимание на эту ситуацию, поскольку, по их словам, оппозиция вновь сталкивается с политическими заказными делами.Лидер партии Илан Шор, который в 2019 году покинул страну из-за коррупционного скандала, выступил в поддержку Таубер с видеообращением."Мы запустили программу #freemarinajosmaia. Цель этой программы — достучаться до всех, до кого возможно, что Марина является политзаключенной по прямому указанию Майи Санду. В связи с беспределом, который творится сегодня в Молдавии, я призываю 23 августа всех несогласных, всех людей, которые не готовы терпеть беспредел и унижения от режима Майи Санду, выйти на масштабный протест и сказать свое нет режиму и беспределу", — заявил он.Девятнадцатого июля партия "Шор" организовала на центральной площади Кишинева акцию протеста, в которой приняли участие более 40 тысяч человек. Они выражали недовольство ростом цен и бездействием власти. Через два дня после акции антикоррупционная прокуратура провела у активистов и сторонников партии обыски, а парламент по запросу исполняющего обязанности генпрокурора Дмитрия Робу лишил Таубер депутатского иммунитета. Сейчас депутат находится под арестом.Как заявлял глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу, партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали. Члены "Шор" и их сторонники заявляют о политическом характере этого дела.

https://ria.ru/20220801/moldaviya-1805862220.html

https://ria.ru/20220819/tauber-1810819975.html

молдавия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, майя санду, марина таубер