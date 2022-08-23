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Курс рубля снижается к доллару и растет к евро
Курс рубля снижается к доллару и растет к евро - РИА Новости, 23.08.2022
Курс рубля снижается к доллару и растет к евро
Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару и растет к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:05
2022-08-23T10:05
2022-08-23T10:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
москва
московская биржа
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару и растет к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск растет на 7 копеек, до 59,94 рубля, евро снижается на 7 копеек, до 59,41 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара, москва, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Курс рубля, Курс доллара, Москва, Московская биржа
10:05 23.08.2022 (обновлено: 10:16 23.08.2022)
Курс рубля снижается к доллару и растет к евро
Курс доллара в начале торгов составил 59,94 рубля, евро — 59,41 рубля