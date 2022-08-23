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Курс рубля снижается к доллару и растет к евро - РИА Новости, 23.08.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220823/kurs-1811477556.html
Курс рубля снижается к доллару и растет к евро
Курс рубля снижается к доллару и растет к евро - РИА Новости, 23.08.2022
Курс рубля снижается к доллару и растет к евро
Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару и растет к евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T10:05
2022-08-23T10:16
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
курс рубля
курс доллара
москва
московская биржа
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару и растет к евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск растет на 7 копеек, до 59,94 рубля, евро снижается на 7 копеек, до 59,41 рубля.
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экономика, курс рубля, курс доллара, москва, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Курс рубля, Курс доллара, Москва, Московская биржа
10:05 23.08.2022 (обновлено: 10:16 23.08.2022)
 
Курс рубля снижается к доллару и растет к евро

Курс доллара в начале торгов составил 59,94 рубля, евро — 59,41 рубля

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару и растет к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск растет на 7 копеек, до 59,94 рубля, евро снижается на 7 копеек, до 59,41 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаКурс рубляКурс доллараМоскваМосковская биржа
 
 
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