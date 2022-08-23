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Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли

Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - РИА Новости, 23.08.2022

Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли

Пресс-конференция на тему: "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли".Участники:— президент СО НКО "Обрсоюз" Евгений НЕЖДАНОВ;— заместитель директора по... РИА Новости, 23.08.2022

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Пресс-конференция на тему: "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли".Участники:— президент СО НКО "Обрсоюз" Евгений НЕЖДАНОВ;— заместитель директора по образованию Компании 1Т Иван ТУГОЙ;— командир Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Дмитрий ПАРАМОНОВ;— ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир ЗЕРНОВ;— координатор проекта "Путь таланта" Андрей ЕРШОВ;— представитель АНО "Платформа Национальной технологической инициативы".ИT-рынок нуждается в молодых профессионалах, готовых решать актуальные задачи в быстро меняющемся мире, способных работать с передовыми технологиями. Правительство Российской Федерации реализует мероприятия, направленные на увеличение числа ИТ-специалистов в Российской Федерации.В условиях современных вызовов необходимо выстраивать систему подготовки кадров для ИТ-отрасли со школьного возраста. В России действует ряд проектов по подготовке профильных специалистов. В преддверии учебного года эксперты обсудили перспективы IT-образования и необходимые шаги для большего охвата школьников и студентов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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