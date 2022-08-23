14:56 23.08.2022 (обновлено: 22:00 23.08.2022)
Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли
Пресс-конференция на тему: "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли".
Участники:
— президент СО НКО "Обрсоюз" Евгений НЕЖДАНОВ;
— заместитель директора по образованию Компании 1Т Иван ТУГОЙ;
— командир Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Дмитрий ПАРАМОНОВ;
— ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир ЗЕРНОВ;
— координатор проекта "Путь таланта" Андрей ЕРШОВ;
— представитель АНО "Платформа Национальной технологической инициативы".
ИT-рынок нуждается в молодых профессионалах, готовых решать актуальные задачи в быстро меняющемся мире, способных работать с передовыми технологиями. Правительство Российской Федерации реализует мероприятия, направленные на увеличение числа ИТ-специалистов в Российской Федерации.
В условиях современных вызовов необходимо выстраивать систему подготовки кадров для ИТ-отрасли со школьного возраста. В России действует ряд проектов по подготовке профильных специалистов. В преддверии учебного года эксперты обсудили перспективы IT-образования и необходимые шаги для большего охвата школьников и студентов.
Участники:
— президент СО НКО "Обрсоюз" Евгений НЕЖДАНОВ;
— заместитель директора по образованию Компании 1Т Иван ТУГОЙ;
— командир Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Дмитрий ПАРАМОНОВ;
— ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир ЗЕРНОВ;
— координатор проекта "Путь таланта" Андрей ЕРШОВ;
— представитель АНО "Платформа Национальной технологической инициативы".
ИT-рынок нуждается в молодых профессионалах, готовых решать актуальные задачи в быстро меняющемся мире, способных работать с передовыми технологиями. Правительство Российской Федерации реализует мероприятия, направленные на увеличение числа ИТ-специалистов в Российской Федерации.
В условиях современных вызовов необходимо выстраивать систему подготовки кадров для ИТ-отрасли со школьного возраста. В России действует ряд проектов по подготовке профильных специалистов. В преддверии учебного года эксперты обсудили перспективы IT-образования и необходимые шаги для большего охвата школьников и студентов.