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Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - РИА Новости, 23.08.2022
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Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли
Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - РИА Новости, 23.08.2022
Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли
Пресс-конференция на тему: "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли".Участники:— президент СО НКО "Обрсоюз" Евгений НЕЖДАНОВ;— заместитель директора по... РИА Новости, 23.08.2022
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Пресс-конференция на тему: "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли".Участники:— президент СО НКО "Обрсоюз" Евгений НЕЖДАНОВ;— заместитель директора по образованию Компании 1Т Иван ТУГОЙ;— командир Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Дмитрий ПАРАМОНОВ;— ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир ЗЕРНОВ;— координатор проекта "Путь таланта" Андрей ЕРШОВ;— представитель АНО "Платформа Национальной технологической инициативы".ИT-рынок нуждается в молодых профессионалах, готовых решать актуальные задачи в быстро меняющемся мире, способных работать с передовыми технологиями. Правительство Российской Федерации реализует мероприятия, направленные на увеличение числа ИТ-специалистов в Российской Федерации.В условиях современных вызовов необходимо выстраивать систему подготовки кадров для ИТ-отрасли со школьного возраста. В России действует ряд проектов по подготовке профильных специалистов. В преддверии учебного года эксперты обсудили перспективы IT-образования и необходимые шаги для большего охвата школьников и студентов.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли
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навигатор абитуриента, кем стать, высшая школа экономики (вшэ), россия, видео
Навигатор абитуриента, Кем стать, Высшая школа экономики (ВШЭ), Россия
Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли
Пресс-конференция на тему: "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли".

Участники:
— президент СО НКО "Обрсоюз" Евгений НЕЖДАНОВ;
— заместитель директора по образованию Компании 1Т Иван ТУГОЙ;
— командир Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Дмитрий ПАРАМОНОВ;
— ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир ЗЕРНОВ;
— координатор проекта "Путь таланта" Андрей ЕРШОВ;
— представитель АНО "Платформа Национальной технологической инициативы".

ИT-рынок нуждается в молодых профессионалах, готовых решать актуальные задачи в быстро меняющемся мире, способных работать с передовыми технологиями. Правительство Российской Федерации реализует мероприятия, направленные на увеличение числа ИТ-специалистов в Российской Федерации.

В условиях современных вызовов необходимо выстраивать систему подготовки кадров для ИТ-отрасли со школьного возраста. В России действует ряд проектов по подготовке профильных специалистов. В преддверии учебного года эксперты обсудили перспективы IT-образования и необходимые шаги для большего охвата школьников и студентов.
2022-08-23T14:56
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14:56 23.08.2022 (обновлено: 22:00 23.08.2022)
 

Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли

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Пресс-конференция на тему: "Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли".

Участники:
— президент СО НКО "Обрсоюз" Евгений НЕЖДАНОВ;
— заместитель директора по образованию Компании 1Т Иван ТУГОЙ;
— командир Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Дмитрий ПАРАМОНОВ;
— ректор Российского нового университета (РосНОУ) Владимир ЗЕРНОВ;
— координатор проекта "Путь таланта" Андрей ЕРШОВ;
— представитель АНО "Платформа Национальной технологической инициативы".

ИT-рынок нуждается в молодых профессионалах, готовых решать актуальные задачи в быстро меняющемся мире, способных работать с передовыми технологиями. Правительство Российской Федерации реализует мероприятия, направленные на увеличение числа ИТ-специалистов в Российской Федерации.

В условиях современных вызовов необходимо выстраивать систему подготовки кадров для ИТ-отрасли со школьного возраста. В России действует ряд проектов по подготовке профильных специалистов. В преддверии учебного года эксперты обсудили перспективы IT-образования и необходимые шаги для большего охвата школьников и студентов.
 
Навигатор абитуриентаКем статьВысшая школа экономики (ВШЭ)Россия
 
 
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