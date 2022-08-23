https://ria.ru/20220823/inoagenty-1811655940.html

Координатора "Голоса"* Костылеву исключили из реестра СМИ-иноагентов

Координатора "Голоса"* Костылеву исключили из реестра СМИ-иноагентов - РИА Новости, 23.08.2022

Координатора "Голоса"* Костылеву исключили из реестра СМИ-иноагентов

Министерство юстиции России исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, координатора "Голоса"* Полину Костылеву, включенную в данный... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T18:18

2022-08-23T18:18

2022-08-23T18:18

общество

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

"голос"

иноагенты

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Министерство юстиции России исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, координатора "Голоса"* Полину Костылеву, включенную в данный список год назад, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжением Минюста России от 23 августа из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключена Костылева Полина Владимировна", - говорится в сообщении.В министерстве уточняют, что это решение принято на основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.Костылева была включена в соответствующий перечень в августе 2021 года.* Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента

https://ria.ru/20220818/inoagent-1810567053.html

https://ria.ru/20220818/inoagenty-1810425576.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), "голос", иноагенты