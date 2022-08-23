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Координатора "Голоса"* Костылеву исключили из реестра СМИ-иноагентов - РИА Новости, 23.08.2022
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Координатора "Голоса"* Костылеву исключили из реестра СМИ-иноагентов
Координатора "Голоса"* Костылеву исключили из реестра СМИ-иноагентов - РИА Новости, 23.08.2022
Координатора "Голоса"* Костылеву исключили из реестра СМИ-иноагентов
Министерство юстиции России исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, координатора "Голоса"* Полину Костылеву, включенную в данный... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:18
2022-08-23T18:18
общество
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
"голос"
иноагенты
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Министерство юстиции России исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, координатора "Голоса"* Полину Костылеву, включенную в данный список год назад, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжением Минюста России от 23 августа из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключена Костылева Полина Владимировна", - говорится в сообщении.В министерстве уточняют, что это решение принято на основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.Костылева была включена в соответствующий перечень в августе 2021 года.* Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента
https://ria.ru/20220818/inoagent-1810567053.html
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общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), "голос", иноагенты
Общество, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), "Голос", иноагенты
18:18 23.08.2022
 
Координатора "Голоса"* Костылеву исключили из реестра СМИ-иноагентов

Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов координатора "Голоса" Костылеву

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Министерство юстиции России исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, координатора "Голоса"* Полину Костылеву, включенную в данный список год назад, сообщается на сайте ведомства.
"В соответствии с распоряжением Минюста России от 23 августа из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключена Костылева Полина Владимировна", - говорится в сообщении.
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В министерстве уточняют, что это решение принято на основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.
Костылева была включена в соответствующий перечень в августе 2021 года.
* Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента
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ОбществоРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)"Голос"иноагенты
 
 
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