https://ria.ru/20220823/inoagenty-1811655940.html
Координатора "Голоса"* Костылеву исключили из реестра СМИ-иноагентов
Координатора "Голоса"* Костылеву исключили из реестра СМИ-иноагентов - РИА Новости, 23.08.2022
Координатора "Голоса"* Костылеву исключили из реестра СМИ-иноагентов
Министерство юстиции России исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, координатора "Голоса"* Полину Костылеву, включенную в данный... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T18:18
2022-08-23T18:18
2022-08-23T18:18
общество
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
"голос"
иноагенты
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Министерство юстиции России исключило из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента, координатора "Голоса"* Полину Костылеву, включенную в данный список год назад, сообщается на сайте ведомства."В соответствии с распоряжением Минюста России от 23 августа из реестра иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, исключена Костылева Полина Владимировна", - говорится в сообщении.В министерстве уточняют, что это решение принято на основании заявления об исключении, а также поступивших документов от уполномоченных органов государственной власти.Костылева была включена в соответствующий перечень в августе 2021 года.* Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента
https://ria.ru/20220818/inoagent-1810567053.html
https://ria.ru/20220818/inoagenty-1810425576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), "голос", иноагенты
Общество, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), "Голос", иноагенты
Координатора "Голоса"* Костылеву исключили из реестра СМИ-иноагентов
Минюст исключил из реестра СМИ-иноагентов координатора "Голоса" Костылеву