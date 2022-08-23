https://ria.ru/20220823/himars-1811545649.html

Одна из атак ВСУ по центру Донецка велась из американской РСЗО HIMARS

Одна из атак ВСУ по центру Донецка велась из американской РСЗО HIMARS - РИА Новости, 23.08.2022

Одна из атак ВСУ по центру Донецка велась из американской РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреливали во вторник центр Донецка снарядами калибром 155 мм, одна из атак велась из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T13:42

2022-08-23T13:42

2022-08-23T13:42

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вооруженные силы украины

рсзо himars

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреливали во вторник центр Донецка снарядами калибром 155 мм, одна из атак велась из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Противник подверг массированному обстрелу центр Донецка из натовского вооружения. В частности, в первые две серии атак по Ворошиловскому району противник использовал артиллерийские системы калибром 155 мм. Третья атака, по уточненной информации от военных экспертов СЦКК, которые работают на месте обстрела, была осуществлена противником с применением РСЗО "HIMARS"", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрелом находится район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, рсзо himars