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Одна из атак ВСУ по центру Донецка велась из американской РСЗО HIMARS - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/himars-1811545649.html
Одна из атак ВСУ по центру Донецка велась из американской РСЗО HIMARS
Одна из атак ВСУ по центру Донецка велась из американской РСЗО HIMARS - РИА Новости, 23.08.2022
Одна из атак ВСУ по центру Донецка велась из американской РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреливали во вторник центр Донецка снарядами калибром 155 мм, одна из атак велась из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T13:42
2022-08-23T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
рсзо himars
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреливали во вторник центр Донецка снарядами калибром 155 мм, одна из атак велась из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Противник подверг массированному обстрелу центр Донецка из натовского вооружения. В частности, в первые две серии атак по Ворошиловскому району противник использовал артиллерийские системы калибром 155 мм. Третья атака, по уточненной информации от военных экспертов СЦКК, которые работают на месте обстрела, была осуществлена противником с применением РСЗО "HIMARS"", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрелом находится район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых.
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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, рсзо himars
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, РСЗО HIMARS
13:42 23.08.2022
 
Одна из атак ВСУ по центру Донецка велась из американской РСЗО HIMARS

Представительство ДНР: одна из атак по центру Донецка велась из американской РСЗО HIMARS

© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреливали во вторник центр Донецка снарядами калибром 155 мм, одна из атак велась из американской РСЗО HIMARS, сообщает представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Противник подверг массированному обстрелу центр Донецка из натовского вооружения. В частности, в первые две серии атак по Ворошиловскому району противник использовал артиллерийские системы калибром 155 мм. Третья атака, по уточненной информации от военных экспертов СЦКК, которые работают на месте обстрела, была осуществлена противником с применением РСЗО "HIMARS"", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрелом находится район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныРСЗО HIMARS
 
 
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