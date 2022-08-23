МЧС России доставило в Донбасс порядка 70 тысяч тонн гумпомощи
МЧС России сообщило о доставке в Донбасс с начала миссии порядка 70 тысяч тонн гумпомощи
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРабочие разгружают гуманитарную помощь от жителей Тулы для жителей Мариуполя
Рабочие разгружают гуманитарную помощь от жителей Тулы для жителей Мариуполя. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. МЧС России с начала гуманитарной миссии доставило в Донбасс порядка 70 тысяч тонн гумпомощи, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
"Автомобильными колоннами МЧС России с начала гуманитарной миссии в Донбасс доставлено порядка 70 тысяч тонн гуманитарного груза. С 16 августа большегрузами спасательного ведомства в ДНР, ЛНР и Украину доставлена гуманитарная помощь весом более 2,7 тысячи тонн. В составе груза - бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты, предметы первой необходимости, а также школьные принадлежности", - говорится в сообщении.
Кроме того, отряды МЧС продолжают разминирование. С начала работ очищено порядка 483 гектаров территории, обнаружено почти 58 тысяч взрывоопасных предметов.
"Также спасатели продолжают проводить разбор завалов зданий. На сегодняшний день обследована территория на площади более 185 тысяч квадратных метров и вывезено около 190 тысяч кубических метров строительного мусора", - добавляется в сообщении.
Кроме того, автомобили и автоцистерны МЧС ежедневно в котельные и жилые кварталы подвозят питьевую и техническую воду. Продолжают работать станции комплексной очистки воды.
"Всего доставлено более 44 тысяч тонн питьевой и свыше 132 тысяч тонн технической воды", - добавили в МЧС.