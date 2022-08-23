https://ria.ru/20220823/gumpomosch-1811461422.html

МЧС России доставило в Донбасс порядка 70 тысяч тонн гумпомощи

МЧС России доставило в Донбасс порядка 70 тысяч тонн гумпомощи - РИА Новости, 23.08.2022

МЧС России доставило в Донбасс порядка 70 тысяч тонн гумпомощи

МЧС России с начала гуманитарной миссии доставило в Донбасс порядка 70 тысяч тонн гумпомощи, сообщили РИА Новости в МЧС РФ. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T07:21

2022-08-23T07:21

2022-08-23T07:21

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

донецкая народная республика

луганская народная республика

гуманитарная помощь

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. МЧС России с начала гуманитарной миссии доставило в Донбасс порядка 70 тысяч тонн гумпомощи, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.Кроме того, отряды МЧС продолжают разминирование. С начала работ очищено порядка 483 гектаров территории, обнаружено почти 58 тысяч взрывоопасных предметов.Кроме того, автомобили и автоцистерны МЧС ежедневно в котельные и жилые кварталы подвозят питьевую и техническую воду. Продолжают работать станции комплексной очистки воды."Всего доставлено более 44 тысяч тонн питьевой и свыше 132 тысяч тонн технической воды", - добавили в МЧС.

https://ria.ru/20220822/pomosch-1811353321.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), донецкая народная республика, луганская народная республика, гуманитарная помощь