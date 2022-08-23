https://ria.ru/20220823/gladkov-1811918996.html
Гладков: приграничные школы сами смогут выбирать форму обучения детей
Гладков: приграничные школы сами смогут выбирать форму обучения детей - РИА Новости, 24.08.2022
Гладков: приграничные школы сами смогут выбирать форму обучения детей
Школы, расположенные в 5-километровой приграничной зоне, самостоятельно могут выбрать обучать школьников в дистанционной форме или возить в другие... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-23T18:08
2022-08-23T18:08
2022-08-24T18:09
белгородская область
вячеслав гладков
образование - общество
школы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761230854_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_0711945c8c7c8741aeb1ad760bde3e1a.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Школы, расположенные в 5-километровой приграничной зоне, самостоятельно могут выбрать обучать школьников в дистанционной форме или возить в другие образовательные учреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков РИА Новости.В середине августа Вячеслав Гладков рассказал, что школы и детсады, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне, в новом учебном году будут проводить обучение дистанционно, а также отменяются праздничные линейки."Я говорил, что мы надеемся, что в четырех муниципалитетах начнут готовиться к очной форме, но на антитеррористической комиссии проговорили со всеми руководителями силовых структур, которые сказали о том, что на сегодняшний день лучше еще один месяц подождать. Да, дискомфорт определенный есть, но я думаю, что это не та тема, которой можно рисковать. Если силовики… говорят о том, что риски большие, то мы рисковать здоровьем и жизнью детей не можем, поэтому дистанционное обучение или подвоз в близлежащие школы, которые расположены рядом с данными населенными пунктами за пределами 5-километровой зоны", - сообщил Гладков агентству.Губернатор подчеркнул, что "каждая школа будет самостоятельно принимать решение. Это зависит от желания и возможностей родителей".По данным министерства образования региона, в 5-километровой приграничной зоне находится 36 школ. С начала учебного года 14 из них будут работать на базе других образовательных учреждений, остальные – в смешанном формате. Как пояснили РИА новости в министерстве образования, смешанный формат подразумевает основные предметы (русский, математика) в очном формате, остальные предметы в дистанционном.
https://ria.ru/20220816/gladkov-1810079120.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761230854_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50e4a8837dc3db77b49f6a21551d66de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, образование - общество, школы
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Образование - Общество, Школы
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Школы, расположенные в 5-километровой приграничной зоне, самостоятельно могут выбрать обучать школьников в дистанционной форме или возить в другие образовательные учреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков РИА Новости.
В середине августа Вячеслав Гладков
рассказал, что школы и детсады, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне, в новом учебном году будут проводить обучение дистанционно, а также отменяются праздничные линейки.
"Я говорил, что мы надеемся, что в четырех муниципалитетах начнут готовиться к очной форме, но на антитеррористической комиссии проговорили со всеми руководителями силовых структур, которые сказали о том, что на сегодняшний день лучше еще один месяц подождать. Да, дискомфорт определенный есть, но я думаю, что это не та тема, которой можно рисковать. Если силовики… говорят о том, что риски большие, то мы рисковать здоровьем и жизнью детей не можем, поэтому дистанционное обучение или подвоз в близлежащие школы, которые расположены рядом с данными населенными пунктами за пределами 5-километровой зоны", - сообщил Гладков агентству.
Губернатор подчеркнул, что "каждая школа будет самостоятельно принимать решение. Это зависит от желания и возможностей родителей".
По данным министерства образования региона, в 5-километровой приграничной зоне находится 36 школ. С начала учебного года 14 из них будут работать на базе других образовательных учреждений, остальные – в смешанном формате. Как пояснили РИА новости в министерстве образования, смешанный формат подразумевает основные предметы (русский, математика) в очном формате, остальные предметы в дистанционном.