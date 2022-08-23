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Гладков: приграничные школы сами смогут выбирать форму обучения детей - РИА Новости, 24.08.2022
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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20220823/gladkov-1811918996.html
Гладков: приграничные школы сами смогут выбирать форму обучения детей
Гладков: приграничные школы сами смогут выбирать форму обучения детей - РИА Новости, 24.08.2022
Гладков: приграничные школы сами смогут выбирать форму обучения детей
Школы, расположенные в 5-километровой приграничной зоне, самостоятельно могут выбрать обучать школьников в дистанционной форме или возить в другие... РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-23T18:08
2022-08-24T18:09
белгородская область
вячеслав гладков
образование - общество
школы
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Школы, расположенные в 5-километровой приграничной зоне, самостоятельно могут выбрать обучать школьников в дистанционной форме или возить в другие образовательные учреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков РИА Новости.В середине августа Вячеслав Гладков рассказал, что школы и детсады, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне, в новом учебном году будут проводить обучение дистанционно, а также отменяются праздничные линейки."Я говорил, что мы надеемся, что в четырех муниципалитетах начнут готовиться к очной форме, но на антитеррористической комиссии проговорили со всеми руководителями силовых структур, которые сказали о том, что на сегодняшний день лучше еще один месяц подождать. Да, дискомфорт определенный есть, но я думаю, что это не та тема, которой можно рисковать. Если силовики… говорят о том, что риски большие, то мы рисковать здоровьем и жизнью детей не можем, поэтому дистанционное обучение или подвоз в близлежащие школы, которые расположены рядом с данными населенными пунктами за пределами 5-километровой зоны", - сообщил Гладков агентству.Губернатор подчеркнул, что "каждая школа будет самостоятельно принимать решение. Это зависит от желания и возможностей родителей".По данным министерства образования региона, в 5-километровой приграничной зоне находится 36 школ. С начала учебного года 14 из них будут работать на базе других образовательных учреждений, остальные – в смешанном формате. Как пояснили РИА новости в министерстве образования, смешанный формат подразумевает основные предметы (русский, математика) в очном формате, остальные предметы в дистанционном.
https://ria.ru/20220816/gladkov-1810079120.html
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вячеслав гладков, образование - общество, школы
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Образование - Общество, Школы
18:08 23.08.2022 (обновлено: 18:09 24.08.2022)
 

Гладков: приграничные школы сами смогут выбирать форму обучения детей

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Школы, расположенные в 5-километровой приграничной зоне, самостоятельно могут выбрать обучать школьников в дистанционной форме или возить в другие образовательные учреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков РИА Новости.
В середине августа Вячеслав Гладков рассказал, что школы и детсады, которые находятся в 5-километровой приграничной зоне, в новом учебном году будут проводить обучение дистанционно, а также отменяются праздничные линейки.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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Гладков возглавил белгородскую делегацию на "Тавриде. АРТ"
"Я говорил, что мы надеемся, что в четырех муниципалитетах начнут готовиться к очной форме, но на антитеррористической комиссии проговорили со всеми руководителями силовых структур, которые сказали о том, что на сегодняшний день лучше еще один месяц подождать. Да, дискомфорт определенный есть, но я думаю, что это не та тема, которой можно рисковать. Если силовики… говорят о том, что риски большие, то мы рисковать здоровьем и жизнью детей не можем, поэтому дистанционное обучение или подвоз в близлежащие школы, которые расположены рядом с данными населенными пунктами за пределами 5-километровой зоны", - сообщил Гладков агентству.
Губернатор подчеркнул, что "каждая школа будет самостоятельно принимать решение. Это зависит от желания и возможностей родителей".
По данным министерства образования региона, в 5-километровой приграничной зоне находится 36 школ. С начала учебного года 14 из них будут работать на базе других образовательных учреждений, остальные – в смешанном формате. Как пояснили РИА новости в министерстве образования, смешанный формат подразумевает основные предметы (русский, математика) в очном формате, остальные предметы в дистанционном.
 
Белгородская областьВячеслав ГладковОбразование - ОбществоШколы
 
 
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