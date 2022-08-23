https://ria.ru/20220823/finlyandiya-1811512518.html

Президент Финляндии заявил, что от отношений с Россией мало что осталось

Президент Финляндии заявил, что от отношений с Россией мало что осталось - РИА Новости, 23.08.2022

Президент Финляндии заявил, что от отношений с Россией мало что осталось

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что отношения с Россией почти полностью прекращены, а доверие утрачено из-за российской специальной военной операции... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:10

2022-08-23T12:10

2022-08-23T16:49

специальная военная операция на украине

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что отношения с Россией почти полностью прекращены, а доверие утрачено из-за российской специальной военной операции на Украине.Финский глава открыл второй день проходящей в Хельсинки трехдневной конференции руководителей финских зарубежных представительств с руководством страны.При этом он напомнил, что в Финляндии живет много русских. Ниинистё считает, что осуждать Россию за спецоперацию на Украине — это одно, а затаить злобу — другое, и никогда ни к чему хорошему не ведет. "В Финляндии уже много россиян, постоянно проживающих в стране. Осуждение действий России и тех, кто их поддерживает, для нас понятно, но ненависть — это другое дело. Она никогда не давала ничего хорошего", — отметил он.Финский глава отметил, что страна продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и подтвердил свое участие во вторник в саммите "Крымская платформа", организованном президентом Украины.По словам Ниинистё, страны — члены НАТО выражают поддержку вступлению Финляндии и Швеции в альянс. Он уверен, что вступление в союз будет иметь превентивный эффект и станет значительным дополнением к безопасности. "Членство в НАТО отнюдь не означает, что мы можем начать пренебрегать собственной национальной обороной. Как раз наоборот", — заметил Ниинистё.Конференция руководителей финских зарубежных представительств проходит ежегодно, в этом году 22-24 августа. С главами миссий встречаются как президент, так и почти все члены кабмина.

https://ria.ru/20220823/krym-1811469409.html

https://ria.ru/20220806/dusha-1807616425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, россия, украина, нато