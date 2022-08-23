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Президент Финляндии заявил, что от отношений с Россией мало что осталось - РИА Новости, 23.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/finlyandiya-1811512518.html
Президент Финляндии заявил, что от отношений с Россией мало что осталось
Президент Финляндии заявил, что от отношений с Россией мало что осталось - РИА Новости, 23.08.2022
Президент Финляндии заявил, что от отношений с Россией мало что осталось
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что отношения с Россией почти полностью прекращены, а доверие утрачено из-за российской специальной военной операции... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:10
2022-08-23T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
финляндия
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что отношения с Россией почти полностью прекращены, а доверие утрачено из-за российской специальной военной операции на Украине.Финский глава открыл второй день проходящей в Хельсинки трехдневной конференции руководителей финских зарубежных представительств с руководством страны.При этом он напомнил, что в Финляндии живет много русских. Ниинистё считает, что осуждать Россию за спецоперацию на Украине — это одно, а затаить злобу — другое, и никогда ни к чему хорошему не ведет. "В Финляндии уже много россиян, постоянно проживающих в стране. Осуждение действий России и тех, кто их поддерживает, для нас понятно, но ненависть — это другое дело. Она никогда не давала ничего хорошего", — отметил он.Финский глава отметил, что страна продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и подтвердил свое участие во вторник в саммите "Крымская платформа", организованном президентом Украины.По словам Ниинистё, страны — члены НАТО выражают поддержку вступлению Финляндии и Швеции в альянс. Он уверен, что вступление в союз будет иметь превентивный эффект и станет значительным дополнением к безопасности. "Членство в НАТО отнюдь не означает, что мы можем начать пренебрегать собственной национальной обороной. Как раз наоборот", — заметил Ниинистё.Конференция руководителей финских зарубежных представительств проходит ежегодно, в этом году 22-24 августа. С главами миссий встречаются как президент, так и почти все члены кабмина.
https://ria.ru/20220823/krym-1811469409.html
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в мире, финляндия, россия, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Финляндия, Россия, Украина, НАТО
12:10 23.08.2022 (обновлено: 16:49 23.08.2022)
 
Президент Финляндии заявил, что от отношений с Россией мало что осталось

Президент Финляндии Ниинисте не увидел перспектив для налаживания отношений с Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё
 Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что отношения с Россией почти полностью прекращены, а доверие утрачено из-за российской специальной военной операции на Украине.
Финский глава открыл второй день проходящей в Хельсинки трехдневной конференции руководителей финских зарубежных представительств с руководством страны.

"В нынешних условиях от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось. Доверие утрачено, и нет никаких перспектив для нового начала", отметил Ниинистё, трансляцию мероприятия вел МИД Финляндии.

При этом он напомнил, что в Финляндии живет много русских. Ниинистё считает, что осуждать Россию за спецоперацию на Украине — это одно, а затаить злобу — другое, и никогда ни к чему хорошему не ведет. "В Финляндии уже много россиян, постоянно проживающих в стране. Осуждение действий России и тех, кто их поддерживает, для нас понятно, но ненависть — это другое дело. Она никогда не давала ничего хорошего", — отметил он.
Финский глава отметил, что страна продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и подтвердил свое участие во вторник в саммите "Крымская платформа", организованном президентом Украины.
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По словам Ниинистё, страны — члены НАТО выражают поддержку вступлению Финляндии и Швеции в альянс. Он уверен, что вступление в союз будет иметь превентивный эффект и станет значительным дополнением к безопасности. "Членство в НАТО отнюдь не означает, что мы можем начать пренебрегать собственной национальной обороной. Как раз наоборот", — заметил Ниинистё.
Конференция руководителей финских зарубежных представительств проходит ежегодно, в этом году 22-24 августа. С главами миссий встречаются как президент, так и почти все члены кабмина.
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