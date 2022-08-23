12:10 23.08.2022 (обновлено: 16:49 23.08.2022)
Президент Финляндии заявил, что от отношений с Россией мало что осталось
Президент Финляндии Ниинисте не увидел перспектив для налаживания отношений с Россией
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что отношения с Россией почти полностью прекращены, а доверие утрачено из-за российской специальной военной операции на Украине.
Финский глава открыл второй день проходящей в Хельсинки трехдневной конференции руководителей финских зарубежных представительств с руководством страны.
При этом он напомнил, что в Финляндии живет много русских. Ниинистё считает, что осуждать Россию за спецоперацию на Украине — это одно, а затаить злобу — другое, и никогда ни к чему хорошему не ведет. "В Финляндии уже много россиян, постоянно проживающих в стране. Осуждение действий России и тех, кто их поддерживает, для нас понятно, но ненависть — это другое дело. Она никогда не давала ничего хорошего", — отметил он.
Финский глава отметил, что страна продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и подтвердил свое участие во вторник в саммите "Крымская платформа", организованном президентом Украины.
По словам Ниинистё, страны — члены НАТО выражают поддержку вступлению Финляндии и Швеции в альянс. Он уверен, что вступление в союз будет иметь превентивный эффект и станет значительным дополнением к безопасности. "Членство в НАТО отнюдь не означает, что мы можем начать пренебрегать собственной национальной обороной. Как раз наоборот", — заметил Ниинистё.
Конференция руководителей финских зарубежных представительств проходит ежегодно, в этом году 22-24 августа. С главами миссий встречаются как президент, так и почти все члены кабмина.
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