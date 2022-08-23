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Французский телеканал назвал дымоход здания у ЗАЭС российской ракетой - РИА Новости, 23.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/dymokhod-1811526814.html
Французский телеканал назвал дымоход здания у ЗАЭС российской ракетой
Французский телеканал назвал дымоход здания у ЗАЭС российской ракетой - РИА Новости, 23.08.2022
Французский телеканал назвал дымоход здания у ЗАЭС российской ракетой
Французский телеканал France 2 извинился за то, что выдал поврежденный дымоход на крыше здания в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T12:48
2022-08-23T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
европа
запорожская аэс
франция
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ПАРИЖ, 23 авг – РИА Новости. Французский телеканал France 2 извинился за то, что выдал поврежденный дымоход на крыше здания в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции за российскую ракету."В частности, этот (новостной) сюжет основывался на фото, полученных от агентства APTN… По ошибке одно из них было неправильно интерпретировано. На нем изображен поврежденный дымоход, а не ракета, как было указано в комментарии. Мы приносим извинения нашим телезрителям за эту досадную ошибку", - говорится в Twitter телеканала.На фото была изображена труба дымохода на крыше одного из здания рядом с ЗАЭС, которая видна на фоне. Его конструкция частично разрушена попаданием боеприпаса, вокруг видны следы от небольшого разрыва. Пострадало основание, что привело к тому, что дымоход значительно накренился в сторону.Сюжет об этом был показан эфире телеканала 10 августа в вечернем выпуске новостей в 20.00 по местному времени, однако извинения France 2 принес только поздно вечером 22 августа.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220805/feyki-1807656754.html
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в мире, энергодар, европа, запорожская аэс, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Европа, Запорожская АЭС, Франция
12:48 23.08.2022
 
Французский телеканал назвал дымоход здания у ЗАЭС российской ракетой

Телеканал France 2 извинился за то, что назвал дымоход здания у ЗАЭС российской ракетой

© France 2Кадр сюжета France 2 с территории Запорожской АЭС
Кадр сюжета France 2 с территории Запорожской АЭС
© France 2
Кадр сюжета France 2 с территории Запорожской АЭС
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 авг – РИА Новости. Французский телеканал France 2 извинился за то, что выдал поврежденный дымоход на крыше здания в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции за российскую ракету.
"В частности, этот (новостной) сюжет основывался на фото, полученных от агентства APTN… По ошибке одно из них было неправильно интерпретировано. На нем изображен поврежденный дымоход, а не ракета, как было указано в комментарии. Мы приносим извинения нашим телезрителям за эту досадную ошибку", - говорится в Twitter телеканала.
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На фото была изображена труба дымохода на крыше одного из здания рядом с ЗАЭС, которая видна на фоне. Его конструкция частично разрушена попаданием боеприпаса, вокруг видны следы от небольшого разрыва. Пострадало основание, что привело к тому, что дымоход значительно накренился в сторону.
Сюжет об этом был показан эфире телеканала 10 августа в вечернем выпуске новостей в 20.00 по местному времени, однако извинения France 2 принес только поздно вечером 22 августа.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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