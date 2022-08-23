https://ria.ru/20220823/dymokhod-1811526814.html

Французский телеканал назвал дымоход здания у ЗАЭС российской ракетой

Французский телеканал назвал дымоход здания у ЗАЭС российской ракетой - РИА Новости, 23.08.2022

Французский телеканал назвал дымоход здания у ЗАЭС российской ракетой

Французский телеканал France 2 извинился за то, что выдал поврежденный дымоход на крыше здания в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T12:48

2022-08-23T12:48

2022-08-23T12:48

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ПАРИЖ, 23 авг – РИА Новости. Французский телеканал France 2 извинился за то, что выдал поврежденный дымоход на крыше здания в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции за российскую ракету."В частности, этот (новостной) сюжет основывался на фото, полученных от агентства APTN… По ошибке одно из них было неправильно интерпретировано. На нем изображен поврежденный дымоход, а не ракета, как было указано в комментарии. Мы приносим извинения нашим телезрителям за эту досадную ошибку", - говорится в Twitter телеканала.На фото была изображена труба дымохода на крыше одного из здания рядом с ЗАЭС, которая видна на фоне. Его конструкция частично разрушена попаданием боеприпаса, вокруг видны следы от небольшого разрыва. Пострадало основание, что привело к тому, что дымоход значительно накренился в сторону.Сюжет об этом был показан эфире телеканала 10 августа в вечернем выпуске новостей в 20.00 по местному времени, однако извинения France 2 принес только поздно вечером 22 августа.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220805/feyki-1807656754.html

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

энергодар

европа

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Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, европа, запорожская аэс, франция