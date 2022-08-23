Дугин рассказал, что хотел воспитать дочь так, как он видит идеал человека
Философ Дугин рассказал, что хотел воспитать дочь Дарью так, как он видит идеал человека
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Дугин во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино" в Москве
Александр Дугин во время церемонии прощания с дочерью журналисткой и политологом Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино" в Москве
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российский философ и политолог Александр Дугин поделился, что хотел воспитать свою дочь Дарью Дугину так, как он видит идеал человека, вместе с мамой они посоветовали ей стать философом.
"Я хотел воспитать свою дочь так, как я вижу идеал человека. В первую очередь, это вера... Но я хотел, чтобы она ещё была и умным, православным человеком. Поэтому мы с её мамой посоветовали ей стать философом. И она стала им", - сказал Дугин на прощании с дочерью.
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Он поделился, что Дарья Дугина провела своё детство в православных лагерях. Чуть ли не первые слова, которым ее научили в детстве родители, были "Россия", "наша держава", "наш народ", "наша империя".
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.
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