https://ria.ru/20220823/dugina-1811503155.html

Дугин рассказал, что хотел воспитать дочь так, как он видит идеал человека

Дугин рассказал, что хотел воспитать дочь так, как он видит идеал человека - РИА Новости, 23.08.2022

Дугин рассказал, что хотел воспитать дочь так, как он видит идеал человека

Российский философ и политолог Александр Дугин поделился, что хотел воспитать свою дочь Дарью Дугину так, как он видит идеал человека, вместе с мамой они... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T11:37

2022-08-23T11:37

2022-08-23T11:37

общество

дарья дугина

подрыв автомобиля дарьи дугиной

александр дугин

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российский философ и политолог Александр Дугин поделился, что хотел воспитать свою дочь Дарью Дугину так, как он видит идеал человека, вместе с мамой они посоветовали ей стать философом."Я хотел воспитать свою дочь так, как я вижу идеал человека. В первую очередь, это вера... Но я хотел, чтобы она ещё была и умным, православным человеком. Поэтому мы с её мамой посоветовали ей стать философом. И она стала им", - сказал Дугин на прощании с дочерью.Он поделился, что Дарья Дугина провела своё детство в православных лагерях. Чуть ли не первые слова, которым ее научили в детстве родители, были "Россия", "наша держава", "наш народ", "наша империя".Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила в понедельник, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.

https://ria.ru/20220822/dugina-1811344678.html

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Ольга Фомченкова

общество, дарья дугина, подрыв автомобиля дарьи дугиной, александр дугин, россия, московская область (подмосковье)