https://ria.ru/20220823/dtp-1811466073.html

В Чувашии три человека погибли в ДТП

В Чувашии три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 23.08.2022

В Чувашии три человека погибли в ДТП

Двое молодых людей и девушка погибли при столкновении двух машин в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T08:41

2022-08-23T08:41

2022-08-23T08:41

происшествия

канашский район

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Двое молодых людей и девушка погибли при столкновении двух машин в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике.Авария произошла 22 августа около 22 часов на 79 километре автодороги "Аниш", возле деревни Чагаси Канашского района."В результате столкновения ВАЗ-2112 и Ford Focus погибли водитель и пассажиры отечественного автомобиля - двое молодых людей и девушка. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

канашский район

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, канашский район, чувашская республика (чувашия)