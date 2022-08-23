https://ria.ru/20220823/dtp-1811466073.html
В Чувашии три человека погибли в ДТП
В Чувашии три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 23.08.2022
В Чувашии три человека погибли в ДТП
Двое молодых людей и девушка погибли при столкновении двух машин в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T08:41
2022-08-23T08:41
2022-08-23T08:41
происшествия
канашский район
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 авг - РИА Новости. Двое молодых людей и девушка погибли при столкновении двух машин в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по республике.Авария произошла 22 августа около 22 часов на 79 километре автодороги "Аниш", возле деревни Чагаси Канашского района."В результате столкновения ВАЗ-2112 и Ford Focus погибли водитель и пассажиры отечественного автомобиля - двое молодых людей и девушка. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
канашский район
чувашская республика (чувашия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, канашский район, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Канашский район, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии три человека погибли в ДТП
Три человека погибли при столкновении двух легковых машин на автодороге "Аниш" в Чувашии