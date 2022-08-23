https://ria.ru/20220823/donbass-1811618769.html

ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР ракетами из "Урагана" с минами "Лепесток"

ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР ракетами из "Урагана" с минами "Лепесток" - РИА Новости, 23.08.2022

ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР ракетами из "Урагана" с минами "Лепесток"

Украинские войска выпустили по поселку Зайцево под Горловкой три ракеты из РСЗО "Ураган" оснащенные кассетами с минами "Лепесток", сообщило представительство... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T16:39

2022-08-23T16:39

2022-08-23T16:40

специальная военная операция на украине

в мире

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зайцево

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили по поселку Зайцево под Горловкой три ракеты из РСЗО "Ураган" оснащенные кассетами с минами "Лепесток", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.00 - н.п. Клещеевка – н.п. Зайцево: выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - сообщается в Telegram-канале представительства.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth).Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

украина

донбасс

зайцево

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, зайцево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины