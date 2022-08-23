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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 23.08.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и три снаряда калибром 152 миллиметра - по... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:33

2022-08-23T15:33

2022-08-23T15:38

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и три снаряда калибром 152 миллиметра - по Петровскому району города, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.24 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 15.07 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых. Позднее украинские войска обстреляли Кировский район города.Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка использовались снаряды "натовского" калибра, поэтому Запад причастен к уничтожению гражданских массивов города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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Последствия обстрела жилого дома в Донецке Последствия обстрела жилого дома в Донецке 2022-08-23T15:33 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донбасс, донецкая народная республика