15:33 23.08.2022 (обновлено: 15:38 23.08.2022)
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра по Донецку
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Куйбышевскому району Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и три снаряда калибром 152 миллиметра - по Петровскому району города, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.24 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 15.07 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых. Позднее украинские войска обстреляли Кировский район города.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка использовались снаряды "натовского" калибра, поэтому Запад причастен к уничтожению гражданских массивов города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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