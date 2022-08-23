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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 23.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/donbass-1811577152.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 23.08.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска за полчаса выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:23
2022-08-23T15:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Во вторник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Кировский район города находится под обстрелом со стороны украинских войск."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14:04 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 14:38 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Кулемзин ранее сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых.Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка использовались снаряды "натовского" калибра, поэтому Запад причастен к уничтожению гражданских массивов города.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Последствия обстрела жилого дома в Донецке
Последствия обстрела жилого дома в Донецке
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
15:23 23.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Во вторник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Кировский район города находится под обстрелом со стороны украинских войск.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14:04 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 14:38 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Кулемзин ранее сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка использовались снаряды "натовского" калибра, поэтому Запад причастен к уничтожению гражданских массивов города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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