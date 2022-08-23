Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Во вторник мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Кировский район города находится под обстрелом со стороны украинских войск.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 14:04 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 14:38 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Кулемзин ранее сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что при обстреле Донецка использовались снаряды "натовского" калибра, поэтому Запад причастен к уничтожению гражданских массивов города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
18 августа, 08:00Как Украина превращается в государство-камикадзе