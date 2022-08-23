https://ria.ru/20220823/donbass-1811576142.html

Завербованный Киевом для теракта в ДНР диверсант проходил обучение в Чехии

Завербованный Киевом для теракта в ДНР диверсант проходил обучение в Чехии - РИА Новости, 23.08.2022

Завербованный Киевом для теракта в ДНР диверсант проходил обучение в Чехии

Завербованный Киевом диверсант, который планировал устроить теракт в Донецкой Народной Республике во время референдума по вхождению в состав РФ, рассказал, что... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:21

2022-08-23T15:21

2022-08-23T15:30

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Завербованный Киевом диверсант, который планировал устроить теракт в Донецкой Народной Республике во время референдума по вхождению в состав РФ, рассказал, что проходил обучение стрелковому и подрывному делу на полигоне в Чехии."Со мной связался человек из фирмы, которая обеспечивала переезд из Украины в Чехию. Предложил под предлогом экскурсии посетить военно-гражданский полигон, где подготавливают гражданских, на встрече он представился работником украинской спецслужбы и сказал, что я могу не просто посмотреть, но и поучаствовать. Привез на полигон, договорился с инструкторами, они были одеты в военную форму. Посещали занятия на полигоне, стрельба из автоматов и закладка взрывных устройств ", - сказал журналистам завербованный диверсант Евгений Карпенко.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, чехия