15:21 23.08.2022 (обновлено: 15:30 23.08.2022)
Завербованный Киевом для теракта в ДНР диверсант проходил обучение в Чехии
Завербованный Киевом для теракта в ДНР диверсант признался, что проходил обучение в Чехии
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИностранные инструкторы обучают украинских военнослужащих
Иностранные инструкторы обучают украинских военнослужащих. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Завербованный Киевом диверсант, который планировал устроить теракт в Донецкой Народной Республике во время референдума по вхождению в состав РФ, рассказал, что проходил обучение стрелковому и подрывному делу на полигоне в Чехии.
"Со мной связался человек из фирмы, которая обеспечивала переезд из Украины в Чехию. Предложил под предлогом экскурсии посетить военно-гражданский полигон, где подготавливают гражданских, на встрече он представился работником украинской спецслужбы и сказал, что я могу не просто посмотреть, но и поучаствовать. Привез на полигон, договорился с инструкторами, они были одеты в военную форму. Посещали занятия на полигоне, стрельба из автоматов и закладка взрывных устройств ", - сказал журналистам завербованный диверсант Евгений Карпенко.
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