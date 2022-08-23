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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 23.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/donbass-1811566473.html
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 23.08.2022
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска обстреляли село Новобахмутовка, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T15:03
2022-08-23T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Новобахмутовка, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:00 (совпадает с мск) - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 8 мин калибром 120 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка
15:03 23.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Новобахмутовке восемь мин

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Новобахмутовка, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:00 (совпадает с мск) - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 8 мин калибром 120 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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