https://ria.ru/20220823/donbass-1811566473.html

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 23.08.2022

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР

Украинские войска обстреляли село Новобахмутовка, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T15:03

2022-08-23T15:03

2022-08-23T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

горловка

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ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Новобахмутовка, выпустив восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:00 (совпадает с мск) - населенный пункт Розовка – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 8 мин калибром 120 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Село Новобахмутовка находится приблизительно в 27 километрах от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, горловка