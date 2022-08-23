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В центре Донецка обстрелами ВСУ повредило четыре многоквартирных дома - РИА Новости, 23.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220823/donbass-1811565668.html
В центре Донецка обстрелами ВСУ повредило четыре многоквартирных дома
В центре Донецка обстрелами ВСУ повредило четыре многоквартирных дома - РИА Новости, 23.08.2022
В центре Донецка обстрелами ВСУ повредило четыре многоквартирных дома
Четыре многоквартирных дома повреждены в центре Донецка при обстрелах со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.08.2022
2022-08-23T14:58
2022-08-23T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Четыре многоквартирных дома повреждены в центре Донецка при обстрелах со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Украинские войска обстреливали во вторник центр Донецка снарядами калибром 155 миллиметров, одна из атак велась из американской РСЗО HIMARS. Как передавал корреспондент РИА Новости, при обстреле повреждено здание администрации главы ДНР.Как отмечается в сообщении представительства в Telegram-канале, в центральном Ворошиловском районе повреждены многоквартирные жилые дома на улице Челюскинцев, на улице Дзержинского, на улице Артема и площади Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее во вторник сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донецк (днр)
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4.7
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Последствия обстрела жилого дома в Донецке
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
14:58 23.08.2022 (обновлено: 15:10 23.08.2022)
 
В центре Донецка обстрелами ВСУ повредило четыре многоквартирных дома

Представительство ДНР: в центре Донецка из-за обстрелов ВСУ повредило четыре жилых дома

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Четыре многоквартирных дома повреждены в центре Донецка при обстрелах со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Украинские войска обстреливали во вторник центр Донецка снарядами калибром 155 миллиметров, одна из атак велась из американской РСЗО HIMARS. Как передавал корреспондент РИА Новости, при обстреле повреждено здание администрации главы ДНР.
Как отмечается в сообщении представительства в Telegram-канале, в центральном Ворошиловском районе повреждены многоквартирные жилые дома на улице Челюскинцев, на улице Дзержинского, на улице Артема и площади Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее во вторник сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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