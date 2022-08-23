https://ria.ru/20220823/donbass-1811565668.html

В центре Донецка обстрелами ВСУ повредило четыре многоквартирных дома

В центре Донецка обстрелами ВСУ повредило четыре многоквартирных дома - РИА Новости, 23.08.2022

В центре Донецка обстрелами ВСУ повредило четыре многоквартирных дома

Четыре многоквартирных дома повреждены в центре Донецка при обстрелах со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 23.08.2022

2022-08-23T14:58

2022-08-23T14:58

2022-08-23T15:10

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Четыре многоквартирных дома повреждены в центре Донецка при обстрелах со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Украинские войска обстреливали во вторник центр Донецка снарядами калибром 155 миллиметров, одна из атак велась из американской РСЗО HIMARS. Как передавал корреспондент РИА Новости, при обстреле повреждено здание администрации главы ДНР.Как отмечается в сообщении представительства в Telegram-канале, в центральном Ворошиловском районе повреждены многоквартирные жилые дома на улице Челюскинцев, на улице Дзержинского, на улице Артема и площади Героя РФ Нурмагомеда Гаджимагомедова.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее во вторник сообщил о серьезных обстрелах в центральном Ворошиловском и Калининском районах города. По его словам, в Ворошиловском районе зафиксировано прямое попадание в многоквартирный дом, также под обстрел попал район торгового центра Green Plaza. Сообщалось о трех погибших и шестерых раненых.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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Последствия обстрела жилого дома в Донецке Последствия обстрела жилого дома в Донецке 2022-08-23T14:58 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика